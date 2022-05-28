5 июня в Новосибирске пройдет фестиваль дружбы народов “Сибирский Сабантуй”

Все любят Сабантуй за размах и веселье, национальные игры, конкурсы для взрослых и детей, захватывающие поединки борцов на поясах “Көрәш”, мастер-классы, выставки, концерты и обалденно вкусные национальные татарские угощения.
В этом году на Сабантуй едут долгожданные гости из Буинского района Республики Татарстан. Большая делегация артистов, мастеров и официальных лиц намерена удивить новосибирцев, буинцы подготовили яркую концертную программу с интересными сюрпризами!
Небольшой городок Буинск — его площадь всего 7 км2 — основан в 1683 году, он ровно на 210 лет старше Новосибирска. Несмотря на скромный размер, в Буинске масса достопримечательностей, о которых его жители с удовольствием вам расскажут.
5 июня в программе «Сибирского Сабантуя»
вы увидите:
— костюмированное шествие
— торжественный подъем флага Сибирского Сабантуя
— бой мешками на бревне
— национальная борьба «Көрәш»
— армрестлинг и состязания по поднятию гири
— перетягивание каната
— конкурс «Мисс Сабантуй – 2022»
— много-много песен и танцев в исполнении коллективов из Республики Татарстан, городов Сибирского региона и Новосибирской области
— детская анимационная площадка с играми и призами
— фотозона и ярмарка-продажа
— живое общение с увлеченными людьми
— и горячий ароматный плов
Организаторы праздника: Министерство культуры Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска, Новосибирский областной татарский культурный центр, Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области, Администрация Буинского муниципального района Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Всемирный конгресс татар, Администрация ПКиО «Березовая роща».