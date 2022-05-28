5 июня в Новосибирске пройдет фестиваль дружбы народов “Сибирский Сабантуй”

Все любят Сабантуй за размах и веселье, национальные игры, конкурсы для взрослых и детей, захватывающие поединки борцов на поясах “Көрәш”, мастер-классы, выставки, концерты и обалденно вкусные национальные татарские угощения.

В этом году на Сабантуй едут долгожданные гости из Буинского района Республики Татарстан. Большая делегация артистов, мастеров и официальных лиц намерена удивить новосибирцев, буинцы подготовили яркую концертную программу с интересными сюрпризами!

Небольшой городок Буинск — его площадь всего 7 км2 — основан в 1683 году, он ровно на 210 лет старше Новосибирска. Несмотря на скромный размер, в Буинске масса достопримечательностей, о которых его жители с удовольствием вам расскажут.

5 июня в программе «Сибирского Сабантуя»

вы увидите:

— костюмированное шествие

— торжественный подъем флага Сибирского Сабантуя

— бой мешками на бревне

— национальная борьба «Көрәш»

— армрестлинг и состязания по поднятию гири

— перетягивание каната

— конкурс «Мисс Сабантуй – 2022»

— много-много песен и танцев в исполнении коллективов из Республики Татарстан, городов Сибирского региона и Новосибирской области

— детская анимационная площадка с играми и призами

— фотозона и ярмарка-продажа

— живое общение с увлеченными людьми

— и горячий ароматный плов

Организаторы праздника: Министерство культуры Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска, Новосибирский областной татарский культурный центр, Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области, Администрация Буинского муниципального района Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Всемирный конгресс татар, Администрация ПКиО «Березовая роща».

Новосибирские татары