В Бурятии открылся музей-усадьба татарского быта “Алмагачлар Усть-Кяхты”

Сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев прибыл в Кяхтинский район Бурятии. Здесь открылся музей-усадьба татарского быта “Алмагачлар Усть-Кяхты”. В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия-руководитель Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия Баир Цыренов, глава Кяхтинского района Бимба Нимаев, депутат Народного Хурала Республики Бурятия Найдан Чимбеев, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия Михаил Харитонов, председатель Совета региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Сажида Баталова, глава сельского поселения “Усть-Кяхтинское” Елена Аносова. На открытие съехались гости со всех районов республики и Иркутской области, где проживают татары.

Василь Шайхразиев поприветствовал присутствующих. Он отметил, что музей важен для проживающих здесь татар. После церемонии открытия гости ознакомились с музеем-усадьбой, экспонатами. Музею подарили книги из Татарстана и портреты татарских писателей.

Во время встреч в регионах, где проживают татары, посадка молодых яблонь теперь стала доброй традицией. И сегодня во дворе музея председатель Национального Совета Василь Шайхразиев и гости посадили молодые саженцы.

Напомним: 70 лет назад по Всесоюзной программе переселения для освоения целинных земель и развития сельского хозяйства в Усть-Кяхту из Татарии приехали переселенцы-татары. По архивным данным из всех переселенцев в Бурятию по этой программе (с 1935 до середины 1960-х гг.) около 70% (более 20 тыс. чел.) составили татары. В год цифра доходила в среднем до 400–600 семей.

Татары приехали не с пустыми руками, они привезли семена овощей, саженцы яблонь и других плодовых деревьев, посадили в селе прекрасный сад. Тогда-то и появилась в приграничном с Монголией селе Усть-Кяхта красивая улица Садовая.

Татарские старейшины с благодарностью вспоминают, что «новая жизнь у них началась в гостеприимной и солнечной Бурятии, которая накормила всех досыта хлебом», а дети переселенцев говорят, что в интернациональной Усть-Кяхте живут самые лучшие люди на земле.

В 2017 году, услышав эту душевную историю от главы поселения и депутатов Усть-Кяхты, Автономия татар Бурятии приняла решение провести Байкальский Сабантуй в этом замечательном селе. Сельчане дружно выходили на субботники, собирали деньги на пошив первых костюмов «для своих татарочек», вместе заложили новый сад, высадив более 600 саженцев и на одном дыхании провели незабываемый республиканский Сабантуй.

В 2019 году проект татарской автономии «Алмагачлар – яблоньки Усть-Кяхты» получил поддержку Президента Республики Татарстан. По поручению Р.Н. Минниханова село посетил председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар, заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

За последние четыре года в многонациональной Усть-Кяхте произошли огромные изменения. Создан Татарский центр культуры, пошиты национальные костюмы, оборудован кабинет родного языка, приобретены татарские народные инструменты и бытовая техника.

В конце 2021 года Автономия татар Бурятии года при поддержке Татарстана и Всемирного Конгресса татар построили музей-усадьбу татарского быта.