Муфтий и руководитель БФ «Закят» подвели итоги благотворительной деятельности ДУМ РТ в 2021 году

29 декабря, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился в ДУМ РТ с генеральным директором Благотворительного фонда “Закят” ДУМ РТ Булатом Мардановым. На встрече руководители подвели итоги благотворительной деятельности муфтията в уходящем году и обсудили планы на 2022 год.

В 2021 году Духовное управление мусульман РТ продолжило социально-ответственное направление деятельности и активно реализовывало важные инициативы по оказанию помощи нуждающимся слоям населения. Благотворительные проекты осуществлялись БФ «Закят» ДУМ РТ и мухтасибатами ДУМ РТ по трем основным направлениям: оказание финансовой помощи тяжелобольным детям, продовольственная помощь нуждающимся и социальная реабилитация семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Так, в 2021 году, благодаря привлеченным средствам Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ оплатил реабилитацию и покупку технических средств для 160 тяжелобольных детей и взрослых. Примечательно, что наиболее активно Фонду удается помогать больным в период месяца Рамазан – в этом году в рамках акции «Рамадан – месяц добрых дел» средства собрались на реабилитацию 21 ребенка! Кроме того, по итогам того же благотворительного марафона нуждающимся выплачен 1 млн рублей фитр-садака.

Еще одним важным проектом БФ «Закят», направленным на поддержку тяжелобольных детей, является «Центр социализации детей-инвалидов, инвалидов молодого возраста и их родителей «Хаят», реализуемый с помощью гранта Президента РФ на развитие гражданского общества. Центр создан с целью социализации «особенных» детей, воспитания в них навыков самостоятельности и социально-бытового ориентирования, а также профилактики эмоционального выгорания их родителей. Посещение Центра «Хаят» для особенных детей и их родителей бесплатное. В 2021 году на курсах «социализации» было проведено 951 занятие.

Продовольственную помощь в БФ «Закят» ДУМ РТ в 2021 году в виде мяса курбан, продуктовых пакетов и гушр-садаки получили 5252 малоимущих семей, семей с детьми-инвалидами, неполных семей и одиноких пожилых людей Татарстана. Так, в дни Курбан-байрама фонд выдал 27,4 тонны жертвенного мяса 2622 семьям, 13 социальным организациям, 11 исправительным учреждениям и 10 мусульманским учебным заведениям. Еще 807 малоимущих семей получили продуктовые наборы в период месяца Рамазан. С традиционным размахом в 2021 году в Татарстане прошла также кампания по сбору и распределению гушр-садаки в пользу нуждающихся. В результате стараниями республиканских мечетей было собрано и передано в адрес малоимущих 577,33 тонн овощей. В Казани БФ «Закят» в рамках кампании обеспечил продовольствием более 400 нуждающихся семей 14,5 тоннами гушр-садаки. Помимо этого, по запросу нуждающихся в течении года от БФ «Закят» ДУМ РТ продуктовые наборы общим весом 9 т получили еще 1423 человек.

На регулярных благотворительных обедах от БФ «Закят» ДУМ РТ для бездомных, сирот, людей с ограниченными физическими возможностями, одиноких пожилых в 2021 году выдано 5150 порций горячей еды.

2 810 человек обеспечены сезонной одеждой и обувью.

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