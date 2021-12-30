В 2021 году 400 “шакирдов” татарского онлайн-медресе успешно завершили полный курс обучения

Одним из главных результатов деятельности ДУМ РТ и его Издательского дома “Хузур” в 2021 году стала реализация проекта первого татарского онлайн-медресе.

Первое татарское онлайн-медресе заработало в первые дни 2021 года. За 11 месяцев сайт медресе посетило 50 000 “шакирдов”. 400 из них успешно завершили обучение и полностью освоили программу по основам ислама. Примечательно и то, что 35% всех пользователей медресе относятся к молодой части населения до 44 лет. При этом 64% учащихся – женщины.

О высокой востребованности проекта свидетельствует и широкая география пользователей: помимо российских татар, на портале получают знания от 300 до 1000 татарских соотечественников из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Австралии, США. Пользователи в количестве менее 100 человек – из стран Европы, Азии, Северной Америки и др.

Пользователей онлайн-медресе наиболее всего интересовали курсы “Ислам в истории татарского народа” (прослушали 4300 человек), таджвида (прослушали 3200 человек), тафсира (прослушали 2300 человек).

Татарское онлайн-медресе – это уникальная современная образовательная площадка, которая подняла на качественно новый уровень первую ступень исламского образования в Татарстане – примечетские курсы. Онлайн-медресе поможет легко и быстро получить начальное религиозное образование тем, кто проживает вдали от мечетей или по разным причинам не имеет возможности посещать очные примечетские курсы. Новый проект реализован ДУМ РТ и подведомственным ему ИД «Хузур» в рамках Года родных языков и народного единства, объявленного в Республике Татарстан. Доступ к онлайн-медресе можно получить на платформе medrese.tatar и через специальное бесплатное мобильное приложение, разработанное для смартфонов на базе iOS и Android. Приложение называется “Татар мәдрәсәсе”. Скачать бесплатно его можно в Play Маркете и App Store.

dumrt.ru