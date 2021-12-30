Входную группу переходов на дороге к аэропорту Казани украсят татарским орнаментом

Входная группа подземных пешеходных переходов на подъездной дороге к аэропорту Казани будет украшена национальным татарским орнаментом. Об этом сообщил в интервью ИА «Татар-информ» начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Будут два подземных пешеходных перехода между селами Большие и Малые Кабаны. Их готовность составляет более 50%. Дорога в аэропорт все-таки считается спецтрассой, поэтому не стали ее загружать какими-то дополнительными сооружениями и пешеходные переходы решили сделать подземными», — рассказал собеседник информагентства.

Мингазов напомнил, что реализация проекта по реконструкции дороги к аэропорту Казани началась в 2020 году. В частности, было принято решение сделать шестикилометровый участок четырехполосным.

«Проект реализуется с опережением графика, и сегодня он находится в высокой степени готовности. На следующий год хотим ввести объект в эксплуатацию, хотя по контракту — 2023 год», — подчеркнул руководитель управления.

По его словам, строительство нового путепровода в составе существующей транспортной развязки выполнено на 95%. «Движение уже переключили по новому путепроводу, сейчас ведутся работы по ремонту существующего сооружения. Получилась транспортная развязка по типу „клеверного листа“», — отметил Мингазов.

Кроме того, появится разворотная эстакада длиной 244 метра на международный выставочный комплекс «Казань Экспо».

Надежда Гордеева

tatar-inform.ru