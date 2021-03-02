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Муфтий Кузбасса осмотрел Комнату национального быта

Муфтий Кузбасса осмотрел Комнату национального быта

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 02.03.2021 0 8

28 февраля 2021 года состоялась деловая встреча руководителя коллектива “Нур” Гальсины Гайнутдиновой с председателем татарской автономии Кузбасса, муфтием Кузбасса Тагиром хазратом Бикчантаевым. Встреча прошла в Комнате национального быта.

Основной целью беседы стало обсуждение плана работ на 2021 год.

Тагир хазрат остался доволен оформлением Комнаты, в частности, ему понравились старинные экспонаты. Муфтий выразил большую благодарность коллективу ” Нур” за проделанную работу.

Гальсина Гайнутдинова

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