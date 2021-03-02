В Азербайджане прошел мастер-класс по приготовлению татарской выпечки

25 февраля 2021 года Общество татарских женщин Баку «Ак калфак» при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в Азербайджанской Республике провело кулинарный мастер-класс, посвящённый Всемирному Дню татарской кухни.

Руководитель бакинского филиала «Ак калфак» Сания Альмяшева рассказала присутствующим о рецептах татарской выпечки и показала способы их приготовления. Участникам мероприятия была предоставлена возможность научиться готовить татарский творожный пирог «кайняр бялеш», пярямячи и пончики «йозянге».

Присутствующие на мероприятии смогли сами поучаствовать в замесе теста, лепке, выпекании перямячей и йозенге. После окончания мастер-класса состоялось чаепитие со свежей татарской выпечкой.

Мероприятие посетил Постоянный представитель Татарстана в Азербайджане Альфред Закиров.

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