Василь Шайхразиев посетил одну из северных мечетей России

Сегодня, 2 марта 2021 года, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев находится в Республике Саха (Якутия). Программа рабочего визита Вице-премьера РТ в республику включила в себя посещение Соборной мечети Якутска. Сопровождал гостей из Татарстана председатель Общественной организации Республики Саха (Якутия) Татарский культурный центр “ТУГАН ЯК” (Родной край) И.Н. Халилов.

Соборная мечеть в Якутске стала функционировать с завершением основных работ в 2000 году, торжественное открытие состоялось 23 сентября 2005 года. При ней открыта воскресная школа.

В августе 2016 года площадь городской мечети была увеличена более чем вдвое — был возведен второй двухэтажный корпус здания — полностью соответствующий облику мусульманского храма — с куполами и минаретами. Строительные работы начались в 2011 году. В настоящее время полностью завершены фасадные работы.

Вместимость мечети — 400 человек. Количество прихожан в пятничные дни — около 500 человек, в праздничные — около 1000 человек.