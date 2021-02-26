Муфтий рассказал об опыте ДУМ РТ по организации примечетских курсов татарского

Сегодня в Казанской Ратуше состоялась итоговая встреча Комиссий Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, Общественный палаты Республики Татарстан на тему: «Сохранение и поддержка этнокультурного, языкового многообразия – важнейший фактор укрепления общероссийского единства».

В течение двух дней участники заседания работали в секциях «Вопросы сохранения, изучения и преподавания родных языков», «Роль институтов гражданского общества в сохранении и укреплении межнациональных и межрелигиозных отношений в условиях цифровой трансформации» и «Сохранение самобытной культуры народов: региональные практики». Одной из наиболее актуальных тем стало сохранение национальной идентичности, особенно в условиях глобализации и в рамках предстоящей всероссийской переписи населения.

В работе мероприятия принял участие также муфтий Татарстана, член Общественной палаты РТ Камиль хазрат Самигуллин. В своем выступлении хазрат рассказал об опыте ДУМ РТ по организации примечетских курсов татарского языка: «Курсы внесли большой вклад в дело воспитания национально-религиозного самосознания среди населения и изучения родного языка. Обучающая программа «Без – татарлар», которая была разработана и обкатана в течение нескольких лет в РИИ, была усовершенствована и внедрена в мечетях Татарстана. В 2018 году курсы были организованы в 10 мечетях, в 2019 году – в 20 мечетях, а с осени прошлого года в 100 мечетях республики. На сегодняшний день на примечетских курсах татарского обучаются около 1500 слушателей. Для курсов подготовлен и издан специальный учебник, разработанный на кафедре татарского языка РИИ. Методика обучения направлена на изучение разговорного татарского языка, освоение ситуативных лексических наборов и развитие коммуникативных навыков».

По итогам участники совместного заседания обобщали наиболее успешные практики в области сохранения и популяризации родных языков и истории народов, проживающих на территории России.

dumrt.ru