В районах Республики Карелия прошли уроки дружбы

С конца января 2021 года состоялась серия поездок представителей республиканских национальных организаций, Общественной Палаты Республики Карелия и администрации Петрозаводского городского округа в г.Кондопога, посёлка Пряжа и села Деревянное. Поездки были организованы в рамках проектов, поддержанных Фондом Президентских грантов: «Кросс-коммуникации “Север-Юг-Запад-Восток” как инструментарий по преодолению отчуждения между странами» и «Рецепт дружелюбного сотрудничества».

Уроки дружбы прошли в 3б и 9а классах СОШ №1 г.Кондопога, в 9б классе МБОУ “Пряжинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Марии Мелентьевой” и в МДОУ №5 с.Деревянное. В этнокультурном центре Пряжи также состоялась встреча гостей из Петрозаводска с директором Центра Александром Пшенниковым и председателем МОО “Нуорус Вяги” (“Молодость и Сила”) Геннадием Лукиным.

Гости провели необычный урок по форме и содержанию. Так, в МБОУ “Пряжинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Марии Мелентьевой” беседа со старшеклассниками началась с попурри на известные мелодии различных народов, проживающих на территории Республики Карелия. Музыкальное произведение исполнила заслуженный работник культуры Республики Карелия Фарида Хисмятова.

Мария Питухина провела с ребятами квест-игру на знания национального состава населения Республики Карелия, рассказала о культуре и традициях народов региона, показала ребятам календарь с фотографиями народных костюмов и сборник «Сердцем принять Русский Север».

Фарида Фадеева рассказала о вкладе представителей татарского народа в народное хозяйство и культуру Республики Карелия, продемонстрировала мультипликационный фильм «Мышь, попавшая в молоко» («Сөткә төшкән тычкан»), созданный для детей по произведению известного татарского поэта Габдуллы Тукая.

Михаил Асессоров напомнил детям, что в Карелии 2021 год объявлен годом карельских рун. Он также рассказал школьникам, что у каждого народа есть свой эпос, например, у марийцев – «Югорно», повествующий на основе мифов о героическом прошлом марийского народа.

Жанна Малеева рассказала о национальных некоммерческих объединениях, осуществляющих свою деятельность на территории г.Петрозаводска, по гармонизации межнациональных отношений.

На уроках дружбы школьники старших классов ознакомились с народами, населяющими территорию Республики Карелия, с особенностями народных костюмов и блюд национальной кухни. Школьникам младших классов были предложены раскраски костюмов различных народов, населяющих территорию Республики Карелия.

Для детских садов Пряжинского, Прионежского и Кондопожского районов был передан дидактический материал книжка-раскраска «Рецепт Дружбы» в количестве 300 экземпляров.

Данную программу провели и составили:

доктор политических наук, профессор ПетрГУ, член Общественной Палаты Республики Карелия Питухина Мария Александровна;

председатель КРОО «Общество татарской культуры “Чулпан”» Фадеева Фарида Михайловна;

председатель КРОО «Марийцы Карелии» Асессоров Михаил Алексеевич;

начальник управления общественных связей Петрозаводского городского округа Малеева Жанна Феликсовна;

заслуженный работник культуры Республики Карелия, педагог Специализированной школы Искусств г.Петрозаводска Фарида Файсхановна Хисмятова.

Фарида Фадеева

г. Петрозаводск, Республика Карелия

