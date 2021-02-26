Очередной гость проекта «Җанисәпле сөйләшү», приуроченной к предстоящей Всероссийской переписи населения, — председатель Национально-культурной автономии татар Тверской области Марс Ибрагимов.

Как идут дела у татар Тверской области?

Если взять в целом, дела у татар идут хорошо, слава богу. Дел много. Особенно 2020 год был довольно сложным. И этот год не обещает быть легким. Но нельзя жаловаться. Это же интересно — решать трудности в жизни. Всевышний Аллах дает то, что нужно. Я с апреля прошлого года являюсь председателем Национально-культурной автономии татар Тверской области. Работаю уже около года. Пришлось приступить к работе вот в такие сложные времена.

Отрадно, что у нашего центра теперь есть свой угол. Татарский культурный центр мы считаем домом для всех проживающих в Тверской области татар. С появлением культурного центра для нас открываются новые возможности. Мы там собираемся, общаемся, обмениваемся мнениями. Есть свои певцы, гармонисты, историки. Вот с ними потихоньку работаем. Нам постоянно оказывают поддержку и Всемирный конгресс татар, и Казань, и Федеральная национально-культурная автономия татар.

Перепись 2002 года показала, что в Тверской области проживает около 7 тысяч татар, а уже через восемь лет, при переписи 2010 года татарами записались менее шести тысяч человек. С чем это связано?

Сейчас есть такое явление — потомки татар перестали считать себя татарами. Они забыли свое происхождение, свой род. Мы отдаляемся от татарской культуры, забываем традиции, наши обычаи, обряды. Поэтому во время переписи люди не записывают себя татарами. С чем это связано, точно не могу сказать, может быть, им стыдно… Люди стесняются сказать: «Я татарин, но татарского языка не знаю». Но тут важно для себя понять, что ты татарин, и про себя, внутри признать это.

У нас в Тверской области заработала воскресная школа. В культурном центре проводим лекции о разных сферах татарской жизни. Предполагается, что такие уроки будут проходить в течение года. В них мы рассказываем об истории татар, культуре, традициях, обрядах. Правда, занятия проходят на русском языке. Лекции читают приглашенные ученые, историки из Казани. Мы считаем, что такие познавательные мероприятия способствуют побуждению и укреплению национального самосознания татар. Материал лекций подбирается таким образом, чтобы татары знали и гордились историей своего народа, захотели почувствовать свою причастность к судьбе нации. Надеемся, эти чувства потом перерастут в желание изучить родной язык.

Эти курсы появились не случайно. К сожалению, люди не знают своей истории, традиций. Эти знания надо донести до народа. Ведь мы великий, мудрый, образованный и красивый народ.

Всевышний Аллах наделил наш народ так щедро, и мы должны ценить это достояние.

А вам не кажется, что человеку, не знающему родного языка, история народа будет неинтересна? В то же время языку надо учить с детства, в семье…

Родители нынешней молодежи — это люди 45-50 лет. Они даже сами толком не знают языка. И в семье они не говорят по-татарски. Молодые татары подходят ко мне и говорят: «Марс абый, мы хотим сделать что-то полезное для татарской автономии. Дайте нам какое-нибудь задание». И вот эта молодежь ни слова не знает по-татарски. Половину из сказанного улавливает, половину — нет. Когда объясняешь, какой великий народ татары, молодые тоже начинают интересоваться, появляется желание изучить родной язык. Вот английский, немецкий они же с нуля изучают. При желании и татарский в любое время могут освоить. Помните высказывание: «Я бы русский выучил лишь за то, что на нем разговаривал Ленин». Нам надо у татар Тверской области пробудить подобное желание, стремление знать родной язык. Чтобы сказали: «Изучил татарский только за то, что на нем говорил Тукай». Я уверен, что так и будет!

В Тверской области есть возможность в общеобразовательной школе по заявлению изучать родной язык?

Нет. В области нет ни одной татарской школы, нигде нет уроков татарского языка. Из-за этого мы организовали татарскую школу в культурном центре. Думаю, что в воскресной школе должны быть уроки татарского языка.

Перед переписью звучат призывы отделить от татар определенные группы — мишар, например. Как вы считаете, правильное ли это явление?

Конечно, это нельзя назвать правильным. Почему наши татары разделяются, теряются среди других народов? Потому что они смешиваются с местным коренным населением. В Тверской области коренной народ — русские. И с ними смешиваются другие народы. Чуваши, татары — все подвергаются ассимиляции.

Действительно, Тверская область — один из регионов с самым малочисленным татарским населением. Не замечаете какие-то либо притеснения со стороны других национальностей?

Нет. Подчеркну, что татары — народ трудолюбивый, успешный. И работать умеют, в образовании преуспевают. Многие наши татары работают на высоких, руководящих должностях. Нам не о чем переживать.

Какие острые проблемы беспокоят сегодня татар Тверской области?

Один мудрец сказал: «Нет проблем, есть новые возможности». Действительно, любая проблема открывает новые возможности. У нас проблемы такие же, что и во всем мире, в России. Если считать проблемой найти работу, воспитать детей, то всю жизнь можно посвятить этим вещам. Достояние татар не просто растить, кормить детей. Надо еще уметь отдыхать, петь и танцевать, радоваться жизни.

В Тверской области есть старинная Соборная мечеть. Нет в планах построить новую мечеть?

Соборная мечеть — довольно древняя, старинная, она была построена 110 лет назад татарами. Архитектура очень красивая. Но мечеть не вмещает всех желающих. Народу очень много. В пятничные дни некоторые даже вынуждены читать намаз на улице. Но там не только татары, в мечеть ходят все мусульмане. Все мы понимаем, что нужно строить новую мечеть. Но пока… Как бы помягче сказать… Пока не дают места для строительства мечети.

Доезжают ли до Тверской области татарские концерты? Есть у местных татар возможность приобщиться к родной культуре, слушать музыку, наши песни?

Да, есть. Но хотелось бы, чтобы таких мероприятий было больше. При поддержке Всемирного конгресса татар, Федеральной национально-культурной автономии татар на наш Сабантуй и другие праздники из Казани приезжают артисты. В этом году планируем до мая провести еще один концерт. В следующем году хотим организовать Дни татарской культуры. Это должно быть не один день, а проходить несколько дней. Надо показать татарскую культуру всем — и татарам, и русским. Наши артисты в Москве набирают тысячные залы. И театры у нас очень сильные. Хорошо бы и в Твери больше проводить такие праздники. Культура татарского народа удивительно богатая, просто наши татары этого не знают. Если мы это им объясним, они никуда от татарского народа не уйдут.

Что для вас лично быть татарином?

Татары — сильный, гордый народ. Этими качествами везде добиваются хороших результатов. Татары должны быть первыми и в бизнесе, и в семье. Просто надо сохранить в себе все хорошие качества, данные человеку Всевышним Аллахом. Но, правильно ли я говорю или ошибаюсь, если ошибаюсь, пусть не обижаются, — татарам немного не хватает веры, религиозности. Можно, конечно, постоянно повторять «Алла бирса», но этого недостаточно. Надо совершать намазы, больше ходить в мечеть. Быть мусульманином подразумевает, что надо читать намаз, соблюдать пост — уразу.

Адель Ахметзянов

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