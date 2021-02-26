Центр дополнительного образования комплекса «Адымнар» хотят открыть к сентябрю

Загородный Центр дополнительного образования полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» планируют открыть к 1 сентября. Об этом сообщила заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяна Ларионова на круглом столе в билингвальной школе.

«Завершаем строительство загородного Центра дополнительного образования, который круглый год будет принимать детей на языковые смены. Не сомневаемся, что к 1 сентября этого года запустим объект полилингвального комплекса Казани», — рассказала парламентарий.

Представители объединения «Мэрхэмэт — Милосердие» сегодня посетили образовательный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию», где прошел круглый стол по вопросам сохранения и изучения родных языков. Мероприятие было приурочено к Году родных языков и народного единства, который объявлен в Татарстане.

На круглом столе Ларионова отметила, что в «Адымнар» учатся дети — представители 19 национальностей. «Несмотря на то, что для такого комплекса главная задача — изучение двух государственных языков, татарского и русского, а также международного — английского, здесь есть возможность изучения родных языков. Для нас важно межнациональное согласие через сохранение языков всех народов, проживающих в республике», — подчеркнула она.

По мнению зампредседателя Госсовета, «любовь и отношение к языку закладываются в семье и в детском саду, но максимально формируется этот фундамент в школе».

Ларионова добавила, что Год родных языков и народного единства — это возможность еще раз проанализировать, «что у нас получается в направлении сохранения и развития родных языков, а что еще не очень».

До начала заседания директор полилингвального комплекса Айдар Шамсутдинов провел для женщин-депутатов экскурсию по учебному заведению. Парламентарии посетили мастер-классы по приготовлению национальных блюд, изготовлению глиняных игрушек, оформлению ичигов. Они также побывали на занятии по татарскому языку для родителей и учителей и на библиотечном уроке «Моабитская тетрадь», посвященном 115-летию Мусы Джалиля.

В актовом зале школьники представили гостям музыкально-художественную композицию «Язык моих предков угаснуть не должен». Ученики прочитали стихи и исполнили песни на разных языках.

В Татарстане с 2019 года реализуется проект создания полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар», призванных стать моделью современной школы, обеспечивающей конкурентоспособное образование на русском, татарском и английском языках. Проект инициирован Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым, поддержан Президентом России Владимиром Путиным и Президентом республики Рустамом Миннихановым.

В прошлом году открылись первые два полилингвальных комплекса: «Адымнар — путь к знаниям и согласию» в Казани и «Адымнар — Алабуга» в Елабуге.

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