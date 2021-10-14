Муфтий РТ наградил лучших преподавателей и студентов мусульманских учебных заведений Татарстана

13 октября в ходе ежегодного Форума преподавателей мусульманских учебных заведений Татарстана муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин наградил лучших устазов и студентов. Так, Благодарственные письма и денежные премии из рук главы ДУМ РТ получили преподаватели, достигшие выдающихся результатов в своей педагогической деятельности — Ильшат Яхин из медресе «Фанис» поселка Уруссу, Ландыш Ибрагимова из казанского медресе «Мухаммадия», Ринал Хазиев из Набережночелнинского медресе «Ак Мечеть», Аяз Мингалеев и Савия Самитова из казанского медресе им. 1000-летия принятия ислама, Радий Хасанов из Буинского медресе, Ильхамия Валиева из Кукморского медресе, Гузель Батыршина из КИУ, Венера Гарипова-Хасаншина из РИИ.

Кроме того, Камиль хазрат торжественно вручил ежегодные специальные стипендии муфтия Татарстана студентам религиозных учебных заведений, отличившимся в учебе, и шакирдам, активно занимающимся общественной деятельностью, победителям олимпиад, конкурсов, викторин. Таким образом, стипендии из рук Камиля хазрата получили восемь студентов религиозных учебных заведений: Марьям Садыкова (Уруссу, медресе “Фанис”), Зулькарнай Гайфуллин (РИИ), Хабибулла Курмаев (медресе “Мухаммадия”), Данис Таиров (Набережные Челны, медресе “Ак Мечеть”), Мухаммад Бикбаев (Казань, медресе имени 1000-летия принятия ислама), Кыялбек Бекболот (Буинское медресе), Лейла Низамова (Альметьевское медресе), Дильшат Салихов (КИУ). Стипендии муфтия Татарстана ежегодно присуждаются отличившимся шакирдам, обучающимся на очной форме обучения.

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