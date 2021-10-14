tatruen
Главная / Новости / В Серове встретились руководители татарских объединений Северного Управленческого округа
В Серове встретились руководители татарских объединений Северного Управленческого округа

В Серове встретились руководители татарских объединений Северного Управленческого округа

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 14.10.2021 0 10

Сегодня в г. Серове Свердловской области собрались руководители татарских объединений Северного Управленческого округа. Поводом стало участие в Национальном собрании татар Серовского городского округа «Татар Җыены – 2021».

Место проведения встречи – Центральная городская детская библиотека. В мероприятии принимают участие заместитель управляющего администрацией Северного управленческого округа Дмитрий Егоров, глава СГО Василий Сизиков, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан Альберт Бурханов, председатель Ассоциации «Клуб воинской славы» Республики Татарстан, член-корреспондент АВИН РФ Михаил Черепанов.

По окончании встречи состоится возложение цветов к памятнику татарскому поэту Мусе Джалилю. Кроме того, участники события посетят серовскую мечеть.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.