В Серове встретились руководители татарских объединений Северного Управленческого округа

Сегодня в г. Серове Свердловской области собрались руководители татарских объединений Северного Управленческого округа. Поводом стало участие в Национальном собрании татар Серовского городского округа «Татар Җыены – 2021».

Место проведения встречи – Центральная городская детская библиотека. В мероприятии принимают участие заместитель управляющего администрацией Северного управленческого округа Дмитрий Егоров, глава СГО Василий Сизиков, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан Альберт Бурханов, председатель Ассоциации «Клуб воинской славы» Республики Татарстан, член-корреспондент АВИН РФ Михаил Черепанов.

По окончании встречи состоится возложение цветов к памятнику татарскому поэту Мусе Джалилю. Кроме того, участники события посетят серовскую мечеть.