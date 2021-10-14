Творческий сезон в Татарском культурном центре откроется 17 октября.

Артисты Татарского культурного центра подготовят для зрителей яркую программу к открытию очередного творческого сезона.

Начало: 17 октября, 14.00.

В программе мероприя примут участие:

– Детский фольклорный ансамбль «Шатлык»

– Артисты студии игры на баяне

– Детская группа ансамбля татарского танца «Ильдан»

– София Привалова (артистка вокальной студии Гюзель Басыровой)

– Вокальный ансамбль «Дуслар»

– Вокальный ансамбль «Татар моннары»

– Ансамбль татарской песни «Мирас»

– Татарский музыкально-фольклорный театрализованный ансамбль «Нур»

– Артисты вокальной студии Наили Дусметовой

– Хоровой коллектив «Даян»

– Ансамбль татарского танца «Ильдан»

– Вокальный ансамбль «Мэскэу егетлэре»

– Ильнара Нигматуллина

– Флора Шамсутдинова

– Вокально-хореографический ансамбль «Хазина»

– Трио «Тальян»

– Альфия Шарипова

– Ренат Каюмов

– Аида Зарипова

– Вокально-хоровой ансамбль «Идель»

Режиссёр: заслуженный артист РФ Ильдар Шигапов

Хореограф:

заслуженный работник культуры РТ Радиф Яваев Радиф Яваев

Концертмейстер: Джамиля Сагирова.

Творческие планы коллективов на новый сезон 2021-2022 гг. обсудили ранее на заседании Художественного совета.

Зрители будут иметь возможность чаще встречаться с любимыми артистами: каждый ансамбль выступит на сцене ТКЦ с отчетным концертом.

Театр песни «Тальян» планирует провести абонементные концерты (подробнее об этом мы расскажем в следующих материалах).

Традиционно в залах ТКЦ пройдут литературно-музыкальные вечера, приуроченные к дням рождения выдающихся татарских писателей Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая. Также на ближайшие месяцы запланирован литературно-музыкальный вечер памяти татарского драматурга Мирхайдара Файзи.

Более того, планируется провести XXI фестиваль «Туган як монңары».

Артисты ТКЦ также примут участие во всероссийских и международных конкурсах, которые ежегодно проводятся в Республике Татарстан и в других регионах страны.