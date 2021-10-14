Творческий сезон в Татарском культурном центре откроется 17 октября.

Артисты Татарского культурного центра подготовят для зрителей яркую программу к открытию очередного творческого сезона.
Начало: 17 октября, 14.00.
В программе мероприя примут участие:
– Детский фольклорный ансамбль «Шатлык»
– Артисты студии игры на баяне
– Детская группа ансамбля татарского танца «Ильдан»
– София Привалова (артистка вокальной студии Гюзель Басыровой)
– Вокальный ансамбль «Дуслар»
– Вокальный ансамбль «Татар моннары»
– Ансамбль татарской песни «Мирас»
– Татарский музыкально-фольклорный театрализованный ансамбль «Нур»
– Артисты вокальной студии Наили Дусметовой
– Хоровой коллектив «Даян»
– Ансамбль татарского танца «Ильдан»
– Вокальный ансамбль «Мэскэу егетлэре»
– Ильнара Нигматуллина
– Флора Шамсутдинова
– Вокально-хореографический ансамбль «Хазина»
– Трио «Тальян»
– Альфия Шарипова
– Ренат Каюмов
– Аида Зарипова
– Вокально-хоровой ансамбль «Идель»
Режиссёр: заслуженный артист РФ Ильдар Шигапов
Хореограф:
заслуженный работник культуры РТ Радиф Яваев Радиф Яваев
Концертмейстер: Джамиля Сагирова.
Творческие планы коллективов на новый сезон 2021-2022 гг. обсудили ранее на заседании Художественного совета.
Зрители будут иметь возможность чаще встречаться с любимыми артистами: каждый ансамбль выступит на сцене ТКЦ с отчетным концертом.
Театр песни «Тальян» планирует провести абонементные концерты (подробнее об этом мы расскажем в следующих материалах).
Традиционно в залах ТКЦ пройдут литературно-музыкальные вечера, приуроченные к дням рождения выдающихся татарских писателей Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая. Также на ближайшие месяцы запланирован литературно-музыкальный вечер памяти татарского драматурга Мирхайдара Файзи.
Более того, планируется провести XXI фестиваль «Туган як монңары».
Артисты ТКЦ также примут участие во всероссийских и международных конкурсах, которые ежегодно проводятся в Республике Татарстан и в других регионах страны.