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Муфтий РТ презентовал образ Туган Батыра Президенту Татарстана Рустаму Минниханову

Муфтий РТ презентовал образ Туган Батыра Президенту Татарстана Рустаму Минниханову

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 08.07.2021 0 6

7 июля, муфтий Камиль хазрат Самигуллин посетил национальный комплекс «Туган авылым». Среди почетных гостей присутствовали Президент РТ Рустам Минниханов, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета  Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова и др.

Здесь Камиль хазрат Самигуллин вместе с соучредителем национального комплекса «Туган авылым» Радиком Абдрахмановым вручил в дар Рустаму Нургалиевичу разработку образа Туган Батыра. По словам Камиля хазрата, образ Туган Батыра рождён из легенд и сказок татарского народа, это символ благородства и мужества настоящего татарского воина. Радик Абдрахманов, в свою очередь, выразил надежду, что идею поддержат соотечествениики, медиа, массовые изготовители игрушек и др., что позволит каждому татарскому мальчику пробудить желание стать достойным сыном своего народа — настоящим Туган Батыром, защитником своей Родины.

dumrt.ru

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