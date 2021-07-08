Сегодня состоится презентация выставки «Стариный Чистополь. Возрождение»

Сегодня 8 июля в 16:00 в Литературно-Мемориальном музее М. Горького и Ф. Шаляпина, расположенногопо адресу: г. Казань, ул. Максима Горького, д. 10 состоится торжественная презентация выставки «Стариный Чистополь. Возрождение».

Цель проекта: Сохранение исторической памяти и архитектурного образа старинного города Татарстана средствами изобразительного искусства

Еще несколько лет назад Чистополь выглядел запущенным, с разрушенными домами и памятниками, без развитой инфраструктуры и градообразующих предприятий. Вскоре многие архитектурные объекты будут восстановлены и реконструированы – в 2019 году Чистополь получил поддержку Министерства культуры России. Городу выделят средства по программе восстановления малых исторических городов. Программа будет реализована до 2025 года. Но главная проблема Чистополя все еще существует – как вдохнуть в него жизнь. Для решения этой проблемы мы планируем пленэром и выставками привлечь внимание к одной из жемчужин Республики. Рассказать о нем всей России. Сделать так, чтобы к пристани Чистополя приходили теплоходы, в выставочных залах были туристы, а в музеях – толпы гостей.

Выставка будет путешествовать по Татарстану, продвигая и поддерживая интерес к городу. Далее выставки проекта состоятся в Москве и Санкт-Петербурге – городах, для которых Чистополь в Великую Отечественную Войну стал убежищем для известных писателей, своеобразным литературным Афоном. Многие уголки города тесно связаны с известными историческими именами. Вся информация будет отражена в выставочных буклетах и исторических справках.

Суть проекта: Более двадцати известных художников России и более двадцати из Татарстана собрались 3 мая 2021 года на пленэр в городе Чистополе, старинном, купеческом, малоэтажном и единственном в своем роде. Примечательно, что географически Чистополь является центром Татарстана. Художники 14 дней писали старые, дореволюционные здания, знаковые места города с большой историей, а также живописные уголки Чистопольского района Татарстана. К окончанию пленэра сформировалась выставка из более, чем 60 картин. По договоренности с директором Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника, многие работы сопровождены историческими справками: кому и когда принадлежал дом и чем знаменит. Открытие итоговой выставки пленэра состоялось 17 мая на двух музейных площадках Чистополя и в Культурном центре «Чистай».

Сейчас экспозиция переехала в Казань, где в течение месяца будет радовать ценителей прекрасного в Литературно-Мемориальном Музее М. Горького и Ф. Шаляпина.

По окончанию проекта двадцать работ передадутся безвозмездно в дар Чистопольскому музею заповеднику, городу Чистополю и Чистопольскому Мухтасибату – партнерам проекта.

В дальнейшем, после завершения реконструкции зданий, мы продолжим и масштабируем проект. Будет создана экспозиция “ДО” и “ПОСЛЕ, в которой будут объединены художественные произведения, нарисованные до «большого ремонта», в 2021 году, и после реконструкции, к 2025 году.

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