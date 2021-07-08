В Бугульминском районе состоялась встреча с известной татарской писательницей

Встреча с известной татарской писательницей Зифой Кадыровой и руководителем литературного объединения «Лейсан» Розой Хамидуллиной была организована совместно с Карабашским исполнительным комитетом, Домом культуры и Карабашской поселковой библиотекой-филиалом №12.

Автор книг «Сагынырсың – мин булмам», «Көтеп узган гомер», «Язмыш сынавы», «Бәхеткә юл кайдан?», «Синсез килгән язлар» Зифа Кадырова рассказала о жизни и творчестве, о том, как находятся сюжеты для произведений и рождаются герои романов, ответила на многочисленные вопросы читателей. Выступление Зифы Абдулвалиевны поразило своей открытостью и откровением.

Об истории написания библиографических пособий по творчеству местных писателей поделилась руководитель литературного объединения «Лейсан», автор книг и сценариев Роза Хамидуллина. Роза Галимулловна прочитала авторские стихи, поделилась творческими планами, рассказала о себе и о работе в библиотеке имени Мусы Джалиля города Набережные Челны.

bugulma-tatarstan.ru