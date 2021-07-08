Абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Халидэ Макагонова отмечает юбилей

Сегодня, 8 июля, отмечает юбилей абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу, заслуженный мастер спорта СССР Халидэ Макагонова.

Выдающиеся спортивные достижения Халиды Хусяиновны признаны в стране и за ее пределами. Она абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу, многократная чемпионка мира, Европы, многократный победитель соревнований социалистических стран, абсолютный победитель кубка Австралии.

За свою карьеру в авиации освоила более 20 типов воздушных судов. Имеет налет более 5000 часов.

Халидэ Хусяиновна родилась и проживает в Москве. В юношестве занималась в планерной школе, столичном аэроклубе.

В 1974 году окончила Московский машиностроительный техникум, в 1980 году – Московский авиационный институт, в 1996 году – Калужское авиационное летно-техническое училище.

Восемнадцать лет (с 1975 по 1992 г.) являлась членом сборной команды СССР по высшему пилотажу.

В 1998 году была организатором и участником (в качестве пилота) Российско-Американского перелета, посвященного 60-летнему юбилею полета по маршруту легендарного экипажа В. Гризодубовой, П. Осипенко, М. Расковой: Москва – Дальний Восток.

С 1984 по 2009 годы подготовила боле 100 авиационных курсантов, среди которых есть чемпионы мира, пилоты гражданской авиации, авиационные спортсмены.

Демонстрировала высшее летное мастерство на авиашоу в Жуковском, Тушино, США, Берлине, Объединенных Арабских Эмиратах, Англии, Исландии, Португалии, Австралии, Испании и др.

С 2004 года является президентом общественной организации «Клуб женщин летных специальностей «Авиатриса». Халидэ Макагонова провела четыре Международных конференции женщин летных специальностей, в которых приняли участие женщины-летчицы Украины, США, Италии, Греции, ЮАР, Кореи и других стран. Она сотрудничает с авиационными организациями женщин пилотов Европы и США «Women in Aviation», «The Ninety Nines, Inc.», с «Союзом женщин России», «Московским Фондом мира».

С 2006 года – генеральный секретарь Общероссийской общественной организации «Федерация авиационного спорта России», проводит работу по координации деятельности федераций по авиационным видам спорта с Международной авиационной федерацией (ФАИ).

Халидэ Хусяиновна входит в Клуб офицеров при Полпредстве Татарстана, активная участница многих мероприятий представительства.

В апреле 2021 года в качестве спикера выступила на VI Московском молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан». Она поделилась воспоминаниями о том, как пришла в авиацию. Рассказала, с какими столкнулась трудностями, но доказала всем, что имеет право на полёт.

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