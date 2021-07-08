В свет вышел новый номер альманаха «Шура»

В свет вышел новый 33-й номер альманаха «Шура», подготовленный издательским домом «Хузур» ДУМ РТ. Он посвящен приближающемуся празднику Курбан-байрам. На страницах журнала вы найдёте содержательные пятничные проповеди, подготовленные имамами нашей республики, о месяцах Зуль-хиджа, Мухаррам, Сафар, о дне Ашура, о добродетелях дагвата, о важности получения знаний, о почитании старших и пр.

В этом номере подробно разъясняется смысл жертвоприношения, его условия, соблюдение поста в декаду месяца Зуль-хиджа.

В связи с объявленным в Татарстане Годом родных языков и народного единства в журнале опубликовано интервью с ученым-литературоведом Фоатом Галимуллиным.

В рубрике «Хадисы» представлен перевод хадисов из книги «Сахих аль-Бухари» в версии «Зубдат» на татарский язык. В журнале также собраны изречения пророка Мухаммада ﷺ о пятничной молитве, гаете, утренней молитве и пр.

Журнал «Шура» издается тиражом в 2000 экземпляров и вручается каждому имаму республики.

С новым номером журнала «Шура» можно ознакомиться здесь.

dumrt.ru