В День семьи, любви и верности в Казани чествуют супружеские пары

Сегодня, в День семьи, любви и верности, в Казани чествуют юбиляров семейной жизни. Памятные медали «За любовь и верность» им доставляют прямо к дверям дома. Так, сегодня поздравления принимают семьи Касимовых и Байбиковых. Ренат Галимярович и Рахиля Василовна Касимовы отмечают золотую свадьбу, а их дочь Лилия Ренатовна с супругом Рашитом Салиховичем Байбиковым празднуют 30-летие совместной жизни. Награды им вручили начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета министров РТ Гульшат Нигматуллина, начальник Управления записи актов гражданского состояния Исполкома Казани Римма Миннуллина и депутаты Казгордумы.

«От всей души поздравляем вас с этим светлым праздником. Ваш жизненный путь для нас гордость. Желаем вам счастья, чтобы ваша семья стала еще крепче, дружнее и благополучнее. Вы – пример для подражания для всех молодых семей», – обратилась к юбилярам Гульшат Нигматуллина. К поздравлениям присоединился депутат Евгений Чекашов. «Особенно приятно поздравлять целую династию. Детям нужно лишь ровняться на вас», – отметил он.

Семья Рената Галимяровича и Рахили Василовны Касимовых вместе уже более 50 лет. О своем знакомстве супруги рассказывают скромно – говорят, встретились на работе, а после уже не смогли жить друг без друга. Глава семейства прошел большой карьерный путь от клепальщика на КАПО им.С.П.Горбунова до судьи Верховного суда Татарстана по уголовным делам. Он является заслуженным юристом республики, почетным работником судебной системы и награжден медалью «В память 1000-летия Казани». Такая же имеется и у его супруги – ветерана труда КАПО им.С.П.Горбунова и председателя цехового комитета профсоюза Рахили Василовны. Теперь у семьи появилась еще одна, не менее важная награда, – медаль «За любовь и верность».

«До сих пор не можем поверить, что мы уже 50 лет прожили вместе. Это было будто вчера. Мы всегда рядом, отдыхать даже отдельно друг от друга ни разу не ездили», –делятся супруги. Рассказывают, что их семейная жизнь всегда была наполнена радостными событиями, а громких ссор в их доме никогда не было. «Может быть, и были мелкие трудности, но до скандалов не доходило. Все дело во взаимопонимании. Всегда говорю, что основа нашей семьи – это Рахиля, конечно. Она наша умелица, очень уважаемый и добрый человек», – с теплотой говорит Ренат Галимярович. Свои советы супружеского счастья дала и Рахиля Василовна. По ее словам, нужно просто научиться спокойствию: «Чувствуете, что что-то идет не так, садитесь пить чай. Помолчите немножко. В жизни все бывает, молодежи надо быть терпимее. Особенно женщинам».

Традиции семьи продолжают чтить супруги Байбиковы. Старшая дочь Лилия Ренатовна также связала свою жизнь с юриспруденцией – много лет занимается лицензированием медицинской деятельности учреждений республики и является ведущим советником Министерства здравоохранения РТ. Свою любовь она встретила в мединституте, когда получала первое образование. Ее муж Рашит Салихович – заслуженный врач республики и страны, детский уролог-андролог, обладатель множества наград и премий. «Я была достаточно в молодом возрасте, когда мы поженились. Но я сразу поняла, что Рашит – он один и на всю жизнь. Я в первый раз увидела его, и сердце застучало. Хочется сказать молодежи, что все должно идти от сердца и души. Если это ваша судьба, вы это почувствуете», – со слезами на глазах вспоминает Лилия Ренатовна.

В этом году супруги тоже отмечают круглую дату – 30-летие совместной жизни. «30 лет пролетели как 30 месяцев, дети уже выросли. Хочется и дальше проживать эти счастливые моменты, любить и радоваться. Мы – единое целое. Поддерживаем и понимаем, будто мысли друг друга читаем», – рассказал гостям Рашит Салихович. Он отметил, что создавать крепкий брачный союз им помогал правильный пример перед глазами. «Воспитание сделало свое дело точно. И мои мама с папой, и родители Лилии живут в любви и дружбе. Мы все это переняли», – сказал он.

Отметим, из-за эпидемиологической обстановки в этом году чествование юбиляров семейной жизни вновь прошло в закрытом формате, с соблюдением всех профилактических мер. Общественной награды удостоены 10 семейных пар, чей брачный союз является примером преданности, благополучия и гармонии. Всего же за 14 лет медаль «За любовь и верность» получили более 100 пар.

Камиля Губайдуллина

kzn.ru