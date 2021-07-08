В Болгарской исламской академии магистрам вручили дипломы

7 июля в Болгарской исламской академии прошло вручение дипломов магистрам. В торжественной церемонии принял участие первый заместитель муфтия РТ, председатель Совета учредителей БИА Ильфар хазрат Хасанов. Он поприветствовал выпускников от имени муфтия РТ Камиль хазрата Самигуллина и выступил с напутственным словом.

В этом году магистрами БИА стали 24 человека. Среди счастливых обладателей заветных дипломов – и наши хазраты: имам-хатыйб мечети «Рахматулла» Рустам Ясавиев (г. Казань), старший преподаватель Казанского исламского университета Ильмир Хисамов, преподаватель Центра подготовки хафизов Куръана КИУ Ибрахим Сабиров, специалист Комитета по стандарту халяль ДУМ РТ Ильгиз Багаутдинов, имам мечети «Тауба» (г.Набережные Челны) Артур хазрат Абдеев и др. Для своих диссертаций выпускники выбрали наиболее актуальные темы в сфере исламского права, коранических наук, истории ислама, хадисоведения, отечественного богословского наследия.

Защита магистерских диссертаций в БИА прошла 5 и 6 июля. В состав аттестационной комиссии вошли и.о. ректора Болгарской исламской академии, доктор филологических наук, доцент Айнур Тимерханов, преподаватели Академии доктора Мухамед Айман Аль-Захрави и Саиф Али Мохамед Аль-Асри, заместитель муфтия РТ по образованию, ректор Российского исламского института, доктор политических наук, профессор Рафик Мухаметшин.

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