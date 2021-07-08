Известна программа фестиваля «Печэн базары», который пройдет в Альметьевске

«Печəн базары» – казанский ежегодный уличный фестиваль. С 2020 года фестиваль проводится и в Альметьевске. Программа фестиваля включает дизайн-маркет, ферма-маркет, мастер-классы для детей и их родителей, экскурсии с пленэром, концерт альтернативной музыки и многое другое. ДИЗАЙН-МАРКЕТ И в этом году в работе дизайн-маркета принимают участие свыше 30 татарских дизайнеров, будет представлена стилизованная татарская продукция. Национальные дизайнеры предложат одежду и аксессуары с вышивкой, кошельки и обувь из кожи, предметы для домашнего интерьера, открытки и сувениры ручной работы. ФЕРМА-МАРКЕТ На ферма-маркете можно приобрести натуральные продукты от фермеров Татарстана. Местные производители предложат посетителям крафтовый сыр, мороженое, крафтовый чай и другую продукцию домашнего производства. ЭКСКУРСИЯ-ПЛЕНЭР В первый день фестиваля, 10 июля, будут организованы бесплатные экскурсии на русском и татарском языках по публичному искусству города. Прсле экскурсии планируется пленэр с участием художников из Казани, Набережных Челнов и Альметьевска.

Партнеры фестиваля из паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» (instagram.com/almetpublicart) проведут экскурсию по пяти муралам и двум инсталляциям. В ходе экскурсии посетители узнают не только истории создания объектов и их значения, но и познакомятся с лабораторией дополненной реальности Almet medialab. Жители города и участники паблик-арт программы из других городов России изучали моушен-дизайн и оживляли понравившиеся им муралы. Вы сможете оживить три работы, а также попробовать специальные инстаграм-маски. Начало первой экскурсии в 11:00 у «Белых цветов» (на фасаде центральной районной больницы, проспект Строителей, д.30/1), окончание у работы «Луна и солнце» (Ленина, 149). «Сказки о золотых яблоках» — пятилетняя паблик-арт программа компании «Татнефть», которая реализована Институтом исследования стрит-арта. В рамках проекта были проведены глубинные исследования локальной культуры и дополнены тысячелетней историей татарского народа, о которых художники рассказывают языком современного искусства на городской территории. После экскурсии – пленэр с участием художникрв Назима Исмəгилова, Лады Зиангировой, Алии Гайнуллиной, Лилии Косолаповой, Данила Ахметшина, Руслана Ибрагимова, Диляры Закировой, Кирилла Шмидта, Сергея Лепяцкого, Наили Айзатулловой. АНТИЛЕКТОРИЙ Новинкой фестиваля в этом году станет антилекторий от челнинского проекта URBANTATAR. Оба дня фестиваля будут работать интерактивы, дискуссионные площадки, лекции, мозговые штурмы. Первый день: 13:00 Открытая дискуссия: «Татарское радио: формат/неформат»

14:00 Лекция: «Татарча рэп: особенности «сцены» (на основе социологического исследования в г. Казани (2017), проект РНФ Центра молодёжных исследований ВШЭ СПб)». Лектор: Гарифзянова Альбина Раисовна. Доцент кафедры общей и этнической социологии КФУ, канд. филос. наук 15:00 Интерактив от проекта @eco.bizek: «Шумовое загрязнение в городе» 16:00 Перформанс-исследование «Сүз. Хəрəкəт. Рəсем» (по проекту YMRK) Второй день: 13:00 Открытая дискуссия: «Татарская тема в провинции: как генерировать новый продукт» 14:00 Лингвистический эксперимент на татарском языке 15:00 Мозговой штурм: «Новые городские легенды» 16:00 Мини-лаборатория по созданию комиксов в технике коллаж от Данила Ахметшина МАСТЕР-КЛАССЫ В оба дня фестиваля с 12 до 18 часов будут работать мастер-классы для детей и их родителей. Мастер-класс по орнаменту семейного древа от музея Р.Фахредлина (12:00 в субботу, 14:00 в воскресенье) Мастер-класс по изготовлению поделок на тему татарских сказок “Су анасы” (“Водяная”) и “Кэжэ белэн сарык” (“Коза и овца”) от Альфиры Каримовой Этнические мастер-класс на музыкальных инструментах от Эрика Марковского (суббота с 14:00) и Тимура Шошина (воскресенье с 12:00) Роспись имбирных пряников, украшение капкейков с Дилярой Габдрахмановой с 15:00 Мастер-класс по каллиграфии от каллиграфиста Айзата Мингазова с 16:00 Мастер-класс по флюид-арту на национальных орнаментах с художницей Юлией Петровой с 17:00

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МУЗЫКА За музыкальное сопровождение фестиваля “Печəн базары” отвечает давний партнер фестиваля – лейбл Yummy Music. Концертная программа посвящена живой татарской музыкеи творчеству молодых независимых исполнителей. В первый день фестиваля гостей ожидает DJ SET от музыкантов Радифа Кашапова и Ильяса Гафарова. Концерт программасы: июля 18:00 Татарская рок-группа GAUGA 18:45 Элина 19:15 Зарина Вильданова с коллективом The CheekLaWeek июля 18:00 Алия Нур 18:25 Азат Гимадеев 19:10 Алсу Салихова 19:30 Yatmas Dusai Начало фестиваля «Печəн базары» 10 июля в 12:00 на Чайном сквере г.Альметьевск (Ленина, 16). Вход свободный. ФЕСТИВАЛЬ ТУРЫНДА Фестиваль «Печəн базары» (Сенной базар) впервые прошел в апреле 2013 года и был посвящен 100-летию со дня смерти татарского поэта Габдуллы Тукая. Целью фестиваля было воссоздание атмосферы эпохи начала XX века – время, когда жил и творил Тукай. Возле стен мечети Нурулла прямо на улице была развернута ярмарка. Место было выбрано не случайно – Сенной базар служил не только местом продажи различных товаров, но и местом, где татары Казани встречались и общались друг с другом, узнавали и сообщали новости, т.е. Сенной базар был центром культурной и общественной жизни татар Казани. Стоит отметить, что сто лет назад и мечеть «Нурулла» носила название мечети на Сенном базаре (Печəн базары мəчете). Для всех участников ярмарки был введен дресс-код – в одежде обязательно должны были присутствовать элементы татарской национальной одежды городских жителей той эпохи.

Сенной базар (тат. Peçən bazarı, Печəн базары) — торговый, общественный и культурный центр в Старо-Татарской слободе Казани в XVIII в. — начале 1930-х гг. Он представлял из себя восточный базар с характерным набором строений. Неоднократно упоминался в произведениях классика татарской литературы Габдуллы Тукая и других дореволюционных татарских писателей.

С 2020 года фестиваль проводится не только в Казани, но и в Альметьевске. В этом году он будет проходить в рамках этнофестиваля “Каракуз”.

Фестиваль проводится Всемирным форумом татарской молодёжи.

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