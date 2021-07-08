Мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин встретился с руководителями национально-культурных автономий и организаций города.

В Ульяновске обсудили вопросы сферы образования и культуры. Например, проблема сокращения количества уроков татарского языка в городских школах, вопросы создания классов, создание этнокультурных групп в детских садах и т.д. Председатель татарской автономии в Ульяновской области Рамис Сафин выступил перед главой города с докладом о вышеназванных проблемах. Также он говорил о Федеральном Сабантуе, который пройдет в Ульяновске 18 июня следующего года, и попросил руководство города не оставаться в стороне от организации этого праздника.

Д. Вавилин отметил, что Сабантуй уже давно стал праздником дружбы, объединяющим все народы, и город не останется в стороне от его организации. На встрече, длившейся более часа, обсуждались культурные мероприятия, которые пройдут в городе в текущем году.