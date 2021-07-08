До конца года татарский театр Челнов покажет пять новых спектаклей

В Татарском драматическом театре Набережных Челнов начало предстоящего сезона ознаменуется выходом пяти новых постановок. Об этом рассказал журналистам художественный руководитель театра Олег Киньзягулов.

Новый театральный сезон планируется открыть спектаклем «Яшь өйрəклəр» («Молодые сердца») по пьесе Фатхи Бурнаша. Ее сюжет построен на любви молодой деревенской пары, которую сначала разлучает война, а потом готовящееся похищение девушки.

«Это классика татарской драматургии. Мы решили, что в нашем репертуаре не хватает классики, и нашли это искрометное произведение, которое надеемся подать по-своему», — пояснил худрук театра.

По его словам, в спектакле будет задействован живой оркестр. «Это усложнит работу артистов. Ведь им надо будет умело лавировать между своей [ролью] и оркестровыми партиями», — заметил Киньзягулов.

«Молодые сердца» займут большую сцену театра, а малую отдадут другой премьере — спектаклю «Без китəбез, сез каласыз» («Мы уходим, вы остаетесь») по пьесе Туфана Миннуллина.

Кроме того, челнинский зритель увидит постановку по пьесе Аяза Гилязова «Камыш бармак, көмеш тырнак». Это будет первое произведение, поставленное на обновленной сцене по пьесе автора, чье имя носит театр.

К октябрю труппа готовит новый спектакль по пьесе Айгуль Ахметгалиевой «Капка» («Ворота»). «Мы выиграли грант Союза театральных деятелей РТ на эту постановку. Проект приурочен к Году родных языков. В нем раскрывается тема ностальгии по родному краю, что очень актуально с учетом разбросанности татар по белу свету», — отметил худрук.

Помимо этого, зрителей ожидает «семейный» спектакль по мотивам сказок «Ак буре» («Белый медведь») и «Чэчэк кульмэк» («Платье в цветочек»).

Эльвира Мухаметдинова