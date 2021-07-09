Хайдар Гильфанов встретился с министром культуры Свердловской области

08 июня Постпреда РТ Х.М.Гильфанова и ректора Казанского государственного института культуры (КазГИК) Р.Ш.Ахмадиеву приняла министр культуры Свердловской области С.Н.Учайкина.

Стороны обсудили ряд совместных проектов Республики Татарстан и Свердловской области в области культуры. Прошёл предметный разговор по взаимодействию учебных заведений культуры Свердловской области с КазГИК.

В 2022 году стороны намерены оказать помощь друг другу в проведение мастер-классов для руководителей татарских любительских творческих коллективов Свердловской области по направлению вокал, хореография и театральная режиссура. Также Свердловская область может помочь КазГИК в проведении мастер-класса для студентов по Уральским народным промыслам.

Все обсуждаемые вопросы будут прорабатываться и включатся в планы на 2022год.

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