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Хайдар Гильфанов встретился с министром культуры Свердловской области

Хайдар Гильфанов встретился с министром культуры Свердловской области

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.07.2021 0 2

08 июня Постпреда РТ Х.М.Гильфанова и ректора Казанского государственного института культуры (КазГИК) Р.Ш.Ахмадиеву приняла министр культуры Свердловской области С.Н.Учайкина.

Стороны обсудили ряд совместных проектов Республики Татарстан и Свердловской области в области культуры. Прошёл предметный разговор по взаимодействию учебных заведений культуры Свердловской области с КазГИК.

В 2022 году стороны намерены оказать помощь друг другу в проведение мастер-классов для руководителей татарских любительских творческих коллективов Свердловской области по направлению вокал, хореография и театральная режиссура. Также Свердловская область может помочь КазГИК в проведении мастер-класса для студентов по Уральским народным промыслам.

Все обсуждаемые вопросы будут прорабатываться и включатся в планы на 2022год.

tatur.tatarstan.ru

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