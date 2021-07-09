В Висагинасе в 23-й раз пройдет татарский праздник «Сабантуй»!

Сейми Литовской Республики объявил 2021 год Годом истории и культуры литовских татар, тем самым поощряя популяризацию богатой татарской культуры. Одним из ярких акцентов татарской культуры в Литве является традиционный календарный праздник «Сабантуй», который проводится с 1997 года Висагинской татарской общиной. Эта традиция, которую лелеяли висагинские татары, получила национальное признание в 2018 году – праздник был включен в Сборник ценностей нематериального культурного наследия Литвы.

10 июля 2021 г. с 12:00 до 18:00 в Висагинасе во всей красе развернется 23-й татарский праздник «Сабантуй»! На этом празднике нет зрителей – все посетители погружены в водоворот веселых занятий. Чем заняться на празднике?

В ремесленных мастерских сможете изготовить традиционные сувениры с татарским орнаментом.

Фольклорные игры и конкурсы. Этот праздник полон весёлых соревнований. Наиболее распространены различные соревнования по бегу: с ложкой и яйцом; с полными ведрами воды; прыжки в мешках и т. д. Очень популярны и народные игры, например – борьба мешками (набитыми травой и листьями) сидя на скользком, неустойчивом бревне.

Презентация татарского кулинарного наследия. Гостеприимные татары во время праздника угостят традиционным супом «шурпа» с домашней лапшой, татарским пловом с бараниной; треугольниками с мясом «очпочмак»; лепешками с картошкой «кыстыбый»; сладостью «чак-чак».

Фотовыставка под открытом небом «Жизнь татар Висагинаса».

Концертная программа фольклора и народных инструментов. Если на празднике «Сабантуй» участники могут проявить силу и ловкость, то певцы и музыканты ждали этого праздника чтобы продемонстрировать свой талант и мастерство. В празднике примут участие художественные коллективы и солисты из Висагинаса, татары из других регионов Литвы и стран Европы, а также исполнители из Татарстана.

Ждем вас на территории за городским стадионом!