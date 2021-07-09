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В Троицке проходит научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России»

В Троицке проходит научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.07.2021 0 22

9 июля в городе Троицке проходит научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России». Тема конференции: «Этноконфессиональное сотрудничество как ответ глобальным вызовам современности» имеет широкое общественное значение и является ключом к
пониманию процессов, происходящих в российском исламском сообществе.

Почетными гостями конференции стали  Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин,  муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, Муфтий Челябинской и Курганской областей, председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской области Ринат хаджи-хазрата Раев, заместитель руководителя
Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков и др.

В конференции принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, мусульманские лидеры ближнего и дальнего зарубежья, ведущие российские и  иностранные учёные-исламоведы, учёные в области национальной политики, главы и руководители органов местного самоуправления, представители общественных, религиозных и национально-культурных организаций региона, учащиеся ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

 

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