Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин поздравляет Татарстан с Днем республики

Духовный лидер российских мусульман Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин направил поздравление в связи с государственным праздником Республики Татарстан – Днем Республики президенту республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову:

Многоуважаемый Рустам Нургалиевич!

От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и себя лично сердечно поздравляю Республику Татарстан и весь ее многонациональный и многорелигиозный народ с государственным праздником – Днем республики!

Убежден, что Республика Татарстан как один из наиболее ярких и сильных субъектов Российской Федерации призвана явить миру образец гармоничной, подлинной интеграции многовековых традиций, духовного и культурного наследия с ритмом жизни, эстетикой и технологиями современности. При статусе 1000-летнего города, Казань – динамично развивающийся, наполненный творческой энергией и духом молодости город. И вся Республика Татарстан наследует историческую память многих государств и народов, что населяли эту прекрасную землю, защищали ее, возделывали и превозносили на ней имя Единого Аллаха.

Молитвенно желаю всем татарстанцам мира, добра, защиты Всевышнего Аллаха от всех невзгод, успехов в праведных трудах и помощи Творца во всех благих начинаниях!

Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин,

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации,

Председатель Совета муфтиев России