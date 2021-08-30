Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин поздравляет Татарстан с Днем республики

Духовный лидер российских мусульман Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин направил поздравление в связи с государственным праздником Республики Татарстан – Днем Республики президенту республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову:
Многоуважаемый Рустам Нургалиевич!
От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и себя лично сердечно поздравляю Республику Татарстан и весь ее многонациональный и многорелигиозный народ с государственным праздником – Днем республики!
Убежден, что Республика Татарстан как один из наиболее ярких и сильных субъектов Российской Федерации призвана явить миру образец гармоничной, подлинной интеграции многовековых традиций, духовного и культурного наследия с ритмом жизни, эстетикой и технологиями современности. При статусе 1000-летнего города, Казань – динамично развивающийся, наполненный творческой энергией и духом молодости город. И вся Республика Татарстан наследует историческую память многих государств и народов, что населяли эту прекрасную землю, защищали ее, возделывали и превозносили на ней имя Единого Аллаха.
Молитвенно желаю всем татарстанцам мира, добра, защиты Всевышнего Аллаха от всех невзгод, успехов в праведных трудах и помощи Творца во всех благих начинаниях!
Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России