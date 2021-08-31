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Рустам Минниханов посетил праздничные соревнования на Казанском ипподроме

Рустам Минниханов посетил праздничные соревнования на Казанском ипподроме

в Новости, Слайдер, Культура, Спорт, Главные новости, 31.08.2021 0 1

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил конноспортивный комплекс «Казань», где состоялись традиционные скачки, приуроченные ко Дню Республики. Также праздник посетили мэр Казани Ильсур Метшин и заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Праздничные мероприятия организованы при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. В вестибюле спорткомплекса в рамках ярмарки-экспозиции была представлена продукция республиканских сельхозтоваропроизводителей.

Всего в программе конно-спортивного праздника было 14 стартов. Главным событием дня стал заезд на приз Президента Татарстана. Первым в данной гонке финишировал конь Бернардино Чарм с наездником Станиславом Гончаровым. Приз жокею-победителю вручил вице-премьер Татарстана, председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Булат Низамеев

president.tatarstan.ru

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