Рустам Минниханов посетил праздничные соревнования на Казанском ипподроме

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил конноспортивный комплекс «Казань», где состоялись традиционные скачки, приуроченные ко Дню Республики. Также праздник посетили мэр Казани Ильсур Метшин и заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Праздничные мероприятия организованы при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. В вестибюле спорткомплекса в рамках ярмарки-экспозиции была представлена продукция республиканских сельхозтоваропроизводителей.

Всего в программе конно-спортивного праздника было 14 стартов. Главным событием дня стал заезд на приз Президента Татарстана. Первым в данной гонке финишировал конь Бернардино Чарм с наездником Станиславом Гончаровым. Приз жокею-победителю вручил вице-премьер Татарстана, председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Булат Низамеев

president.tatarstan.ru