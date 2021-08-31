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Tat Cult Fest представил новую сцену для этномузыкантов

Tat Cult Fest представил новую сцену для этномузыкантов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 31.08.2021 0 2

Фестиваль современной татарской культуры Tat Сult Fest в Казанском Кремле в этом году своему зрителю предложил новую сцену. На ней проходят совместные выступления этномузыкантов и медиахудожников.

«Открыли новую сцену. Это новое на нашем фестивале. В основном мы ставили перед собой цель усилить наши уже имеющиеся сцены», — сказал автор идеи и главный продюсер фестиваля Ильяс Гафаров.

Так, в рамках фестиваля представлены две сцены, мультимедийная зона, также работают образовательная площадка, книжная ярмарка и детская площадка.

Гафаров подчеркнул, что каждый коллектив – участник фестиваля – на основной сцене играет в коллаборации с московскими музыкантами. Так, группа Juna выступила с легендарным московским саксофонистом Сергеем Летовым.

Продюсер отметил, что фестиваль в этом году закончится раньше, чем в предыдущие годы. «Раньше мы играли до 12 ночи, сейчас после 10 нельзя шуметь. Мы в это время завершим свою работу», — пояснил он.

Хедлайнером фестиваля этого года выступает коллектив Elektro Hafiz из Турции.

Рузиля Мухаметова

tatar-inform.ru

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