Самарская область примет участие во Всемирной акции «Татарча диктант»

11 сентября 2021 года в регионах Российской Федерации пройдет Всемирная акция «Татарча диктант» («Диктант по-татарски»).

В этом году «Татарча диктант» будет проводится с 10 по 12 сентября. 10 сентября – в Республике Татарстан и в Республике Башкортостан, 11 сентября – в субъектах Российской Федерации, 12 сентября – в странах зарубежья.

Организаторами ежегодной бесплатной образовательной акции являются Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар, Всемирный форум татарской молодежи, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт филологии и межкультурной коммуникации и Телерадиокомпания «Новый Век»

Акция призвана привлечь внимание к вопросам грамотности и развития культуры грамотного письма на татарском языке.

Участвовать в Акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов. Для участия необходимо зайти на сайт и выбрать подходящую площадку на карте площадок проведения Акции.

С полными правилами Акции можно ознакомится в Положении.

samddn.ru