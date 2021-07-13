Муфтий Татарстана наградил Сайду абыстай Аппакову медалью за вклад в развитие духовных ценностей Ислама

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с известной проповедницей республики, автором и ведущей передачи “Тузмый торган бүләк” на радио “Тәртип”, представителем уважаемого рода религиозных деятелей Сайдой абыстай Аппаковой. Она рассказала муфтию о своем религиозном пути, поделилась планами на будущее, дала свои советы. В настоящее время Сайда абыстай готовит труд, отражающий её богатый жизненный путь и опыт работы (нравственные уроки, проповеди). Она обратилась к Камилю хазрату за помощью в издании этой книги. Камиль хазрат поддержал эту инициативу.

Затем Камиль хазрат наградил Сайду абыстай медалью “Бердәмлек” (“Единство”) от ДУМ РТ за вклад в развитие духовных ценностей Ислама и сохранение татарского религиозно-нравственного наследия.

В завершение встречи муфтий подарил Сайде абыстай издание Куръана, смысловой перевод Куръана на татарском языке “Калям Шариф. Перевод смыслов”, книги “Алты бармак”, “Пәйгамбәрләр тарихы” и другие труды, посвященные Исламу.

Справка .

Сайда абыстай Аппакова занимает особое место среди религиозных деятелей, положивших начало религиозно-духовному возрождению татарского народа в начале 1990-х годов, нашедших на этом пути ключ к сердцам своих современников. Сайда абыстай – просветитель, наставник-преподаватель, разъясняющий основы ислама через уроки нравственности. В годы перестройки, характеризовавшиеся периодом национального, религиозного пробуждения, подъема, Сайда Аппакова стала долгожданным собеседником и наставником республиканских СМИ. В городах, районах, селах России, Татарстана она приняла во многих проповеднических вечерах. В своих проповедях она поднимает такие актуальные на сегодняшний день вопросы, как воспитание детей, семейные отношения, хорошее обращение.

ДУМ РТ