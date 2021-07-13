Челнинец Фоат Закиров создаёт шедевры из обычного дерева

Мотоцикл размером со спичечный коробок, мечеть в миниатюре, деревенский двор и герои произведений. Все это — поделки из дерева Фоата Закирова. Работ накопилось так много, что они давно не вмещаются в квартиру. Во второй татарской гимназии, где мужчина работает плотником, он организовал целую выставку. Все, что там представлено, сделано из обычного дерева, которое он находит прямо на улице.

«Возле подъезда же лежат деревяшки, да и в саду у меня полно материалов. Часто липа нужна, а ее нет», — говорит мастер.

Липу, говорит наш герой, легко резать и строгать. Большая часть его работ сделана из этого материала. Например, минареты у мечети «Нур Ихлас» в прямом смысле липовые. На изготовление храма ушло 2 месяца. Несмотря на свой возраст, а Фоату Закирову 70 лет, у него хорошо развита мелкая моторика.

«Руки не трясутся, слава богу, это самое главное. Пальцы крупные, ногти пострежешь не удобно становиться, схватить мелкую деталь трудно. Приходится использовать пинцет», — подчеркнул мужчина .

Но самым тяжелым, в душевном плане и в исполнении, он считает уменьшенную копию его родного дома, которого уже не существует.

На время летних каникул Фоат Закиров приходит в гимназию подремонтировать свои работы. Садится в бибилиотеке, берет обычные спички, клей и творит.

Свои работы он начинает с молитвы, дерево ему очень близко. Он всю жизнь работал лесником. Там он и начал делать свои миниатюры. Он создает не только здания, но и маленькие деревянные мотоциклы, утварь и животных. В планах Фоата Закирова, сделать мини копию мечети «Джамиг», которая сейчас строится в Набережных Челнах.

tvchelny.ru