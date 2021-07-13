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В Казани пройдет I Этно-Fashion Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код»

В Казани пройдет I Этно-Fashion Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 13.07.2021 0 6

Популярное месте отдыха – живописная набережная озера Кабан соберет мастеров, ремесленников, художников, дизайнеров и модельеров , творческие объединения из 25 регионов России на I Этно-Fashion Фестиваль народного творчества
и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код». Он пройдет
23-27 июля.

Площадка «Ярмарка мастеров» познакомит как с традиционными аутентичными изделиями , так и с современными авторскими работами:
предметы интерьера и декора, авторская керамика и фарфор, лаковая миниатюра,
украшения из стекла, изделия из камня и дерева, кожи и войлока, меди и бронзы ,ювелирные изделия и бижутерия; витражная роспись; батик; лоскутное шитьё; дизайнерская, этническая одежда и аксессуары; сувенирная продукцию и многое др.
Увлекательная площадка бесплатных мастер-классов на пять дней объединит всех гостей фестиваля в единую творческую студию.

Будет и развлекательная программа ,обязательно летнее солнышко и конечно же гастрономические ряды и полезные продукты.

ГБУ «Таткультресурсцентр»

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