В Казани пройдет I Этно-Fashion Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код»

Популярное месте отдыха – живописная набережная озера Кабан соберет мастеров, ремесленников, художников, дизайнеров и модельеров , творческие объединения из 25 регионов России на I Этно-Fashion Фестиваль народного творчества

и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код». Он пройдет

23-27 июля.

Площадка «Ярмарка мастеров» познакомит как с традиционными аутентичными изделиями , так и с современными авторскими работами:

предметы интерьера и декора, авторская керамика и фарфор, лаковая миниатюра,

украшения из стекла, изделия из камня и дерева, кожи и войлока, меди и бронзы ,ювелирные изделия и бижутерия; витражная роспись; батик; лоскутное шитьё; дизайнерская, этническая одежда и аксессуары; сувенирная продукцию и многое др.

Увлекательная площадка бесплатных мастер-классов на пять дней объединит всех гостей фестиваля в единую творческую студию.

Будет и развлекательная программа ,обязательно летнее солнышко и конечно же гастрономические ряды и полезные продукты.

ГБУ «Таткультресурсцентр»