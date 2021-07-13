Mezzo провел прямую трансляцию оперы «Сююмбике» ТАГТОиБ имени Джалиля

На главном европейском телеканале классической музыки Mezzo состоялась прямая трансляция оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике» в постановке Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Джалиля. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе театра.

Главные партии в спектакле исполнили Гульнора Гатина (Сююмбике), Ахмед Агади (Иван Грозный), Артур Исламов (Кошчак), Филюс Кагиров (Шах-Али), Арслан Сибгатуллин (Утямыш), Екатерина Сергеева (царица Анастасия), Юрий Ившин (Князь Серебряный), Ирек Фаттахов (Бибарс) и Венера Ганеева (няня Утямыша). За дирижерский пульт встал Ренат Салаватов.

«Это не первый опыт сотрудничества казанского театра с телеканалом Mezzo. В июле 2013 года зрители телеканала увидели гала-концерт фестиваля „Шаляпин. Нуриев. Казань”, состоявшийся в театре в рамках Культурной Универсиады», — отметили в пресс-службе.

В дальнейшем на телеканале Mezzo были записаны и транслировались такие постановки театра, как балет «Золотая Орда» Резеды Ахияровой, опера «Джалиль» Назиба Жиганова и балет «Шурале» Фарида Яруллина.

В 2020 году за постановку оперы «Сююмбике» коллектив авторов был награжден Тукаевской премией.

tatar-inform.ru