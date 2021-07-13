В Национальной библиотеке РТ состоится презентация новой книги «Үзем белдем, диген. Татар халык әкиятләре»

13 июля в 18:30 на нашей террасе состоится презентация новой книги «Үзем белдем, диген. Татар халык әкиятләре» от издательства «Юлбасма». В мероприятии примут участие художник Гульнара Фаляхова, редактор Гузель Гарипова, Йолдыз Миннуллина.
в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 13.07.2021 0
13 июля в 18:30 на нашей террасе состоится презентация новой книги «Үзем белдем, диген. Татар халык әкиятләре» от издательства «Юлбасма». В мероприятии примут участие художник Гульнара Фаляхова, редактор Гузель Гарипова, Йолдыз Миннуллина.