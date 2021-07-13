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В Национальной библиотеке РТ состоится презентация новой книги «Үзем белдем, диген. Татар халык әкиятләре»

В Национальной библиотеке РТ состоится презентация новой книги «Үзем белдем, диген. Татар халык әкиятләре»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 13.07.2021 0

13 июля в 18:30 на нашей террасе состоится презентация новой книги «Үзем белдем, диген. Татар халык әкиятләре» от издательства «Юлбасма». В мероприятии примут  участие художник Гульнара Фаляхова, редактор Гузель Гарипова, Йолдыз Миннуллина.

Национальная библиотека РТ

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