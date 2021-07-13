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Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Омской области

Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Омской области

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 13.07.2021 0 2

Сегодня, 13 июля, заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Омскую область. Его встретили заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Михаил Каракоз и председатель РНКАТ Омской области «Маданият» Радик Миниханов.

Сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана посетит деревню Каракуль Большереченского муниципального района Омской области.

Председателя Национального Совета по программе будут сопровождать Первый заместитель Председателя Правительства Омской области Валерий  Бойко и  председатель РНКАТ Омской области «Маданият» Радик Миниханов.

Напомним, крупный пожар начался в деревне Каракуль  6 мая. Огонь уничтожил 25 строений, из них 1 продуктовый магазин, 14 жилых домов, 10 строений.  Президент  Республики Татарстан Рустам Минниханов пожертвовал лишившимся домов омичам 3 миллиона рублей, вдобавок определенную сумму удалось собрать усилиями татарских общественных организаций и неравнодушных людей. На данный момент здесь ведется работа по восстановлению населенного пункта.

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