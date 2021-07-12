В столице Татарстана завершается литературный конкурс «Саумы, Казан!»

5 апреля 2021 года Мэрия Казани объявила конкурс рассказов «Саумы, Казан!», приуроченный к Году родных языков и народного единства. Цель конкурса – формирование художественного образа столицы Татарстана в современном литературном пространстве. Заявки принимались на конкурс до 31 июля. На середину июля оргкомитет получил 45 заявок (28 работ – на русском языке, 17 – на татарском).

Участникам конкурса предлагалось представить столицу Татарстана такой, какой ее видят люди с художественным мышлением, передать мифы и городские легенды, рассказать о выдающихся казанцах, показать личную историю, связанную с городом.

В составе экспертной комиссии: директор Татарского ПЭН-центра Ахат Мушинский, писатель и литературовед Галимжан Гильманов, поэт, переводчик, писатель Галина Зайнуллина, народный писатель РТ Набира Гиматдинова, поэт и переводчик Алена Каримова, кандидат филологических наук Гульфия Гайнуллина.

Литературные тексты оценивались по двум возрастным категориям: от 18 до 35 лет и от 35 лет и старше. Премиальный фонд: 80 тысяч рублей за первое место, 50 тысяч – за второе и 30 тысяч – за третье. По итогам конкурса предполагается издание книги с конкурсными работами.

Журнал «IDЕЛЬ» предлагает вниманию читателя работы конкурсантов, которые близки духу молодежного журнала. На момент подготовки публикации результаты конкурса не были объявлены.

idel-tat.ru