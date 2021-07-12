Детский телеканал «ШАЯН ТВ» проводит конкурс творческих работ «Мин татар баласы»

Детский телеканал «ШАЯН ТВ» при поддержке Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка объявляет республиканский конкурс творческих работ – «Мин татар баласы»!

Цель Конкурса – изучение истории, национальной культуры татарского народа, повышение творческой активности учеников, воспитание национального самосознания у подрастающего поколения.

На Конкурс принимаются рисунки, изделия ручной работы и поделки, основанные на татарских народных сказках, а также на татарских народных пословицах.

Победители будут определены в двух номинациях и возрастных категориях:

• «Самый лучший рисунок» (7-10 лет), (11-15);

• «Самые лучшие ручные изделия или поделки из дерева и других материалов» (7-10), (11-15 лет).

А победителей ждут денежные призы! Приём работ осуществляется с 1 июля 2021 года по 15 сентября 2021 года. Заявку и фото (скан) работы необходимо направить на электронный адрес [email protected] / [email protected]

shayantv.ru