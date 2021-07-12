В Казани появится новое здание театра Камала

Новое здание Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, расположенного на ул. Татарстан 1, построят между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан. Об этом сообщает пресс-служба Президента Татарстана.



Данное решение было принято в связи с тем, что имеющиеся общественные пространства театра не соответствуют современным требованиям. Помимо этого, театру им. Г.Камала нужно больше пространства. Нынешнее здание не обладает достаточным количеством репетиционных площадей.

Чтобы выбрать проект нового здания будет проведен международный архитектурный конкурс. Обязательным условием станет присутствие в команде татарстанских архитекторов.

trt-tv.ru