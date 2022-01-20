Муфтий Татарстана поздравил Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева с 85-летним юбилеем

Сегодня – день рождения Государственного Советника Республики Татарстан, первого Президента РТ Минтимера Шаймиева. Ему исполняется 85 лет. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравляет юбиляра. В своем обращениии к Минтимеру Шариповичу Камиль хазрат отмечает: “Каждый человек приходит в этот мир со своей судьбой, предопределенной Всевышним. Предопределение – это великая тайна Аллаха, Его беспредельное знание, испытание, дар, условие веры… Благодаря судьбе, предписанной нашим Господом, Вы стали отцом татарского народа. Преодолевая трудности, вы смогли проложить путь для развития нашего народа, повели его за собой, организовали, воспитали татар верующей, политической, культурной, самодостаточной нацией. Аллах даровал вам множество талантов для того, чтобы вы были сильным руководителем – мудрость, духовное богатство, знания и храбрость, долголетие… И все это вы посвятили татарскому народу. Бесценно и то, что даже оставив высокую должность Президента республики, вы подготовили для Татарстана сильного и достойного лидера”.

Муфтий Татарстана также поблагодарил Госсоветника за его неоценимый вклад в развитие Ислама: “Вы и сегодня, уповая на Аллаха, продолжаете последовательно и эффективно осуществлять свою общественно-политическую деятельность. Она направлена на пользу мусульманской умме и нашей религии. Да вознаградит вас Аллах за ваши добрые дела на благо мусульман нашей страны, за ваши усилия и искренние устремления внести вклад в развитие Ислама в России!”

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