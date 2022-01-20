Эпоха Шаймиева: фотовыставка в честь юбилея первого Президента РТ

В «Хазинэ» открылась фотовыставка «Мгновения. Годы. Эпоха», посвященная 85-летию Минтимера Шаймиева

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

На выставке представлена серия уникальных фотографий, которые показывают годы становления республики. Кроме того, исторические события чередуются со снимками, демонстрирующими занятия Минтимера Шаймиева вне работы.

Как признался Государственный Советник после осмотра выставки, некоторые фотографии он видит впервые. «Вроде простая выставка, но если начнешь вникать… Наша жизнь — это же наша работа. Столько вещей из жизни взято. Интересная выставка», — поделился он впечатлениями.

Руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова отметила, что на выставке «можно погрузиться в эпоху, олицетворением которой является Минтимер Шарипович».

Лилия Галимова подчеркнула, что у посетителей выставки есть возможность «буквально заглянуть в личный фотоальбом Минтимера Шаймиева» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Когда встала задача открыть фотовыставку, мы оказались не в самом простом положении, потому что Минтимер Шарипович — величина, которая всегда вызывает интерес у средств массовой информации. Казалось бы, все фотографии, какие только возможно, были уже опубликованы в СМИ, в книгах, использованы в фотовыставках. Но Нурсюя Нурулловна (Шайдуллина, помощник Государственного Советника РТ, – прим. Т–и) бережно хранит архив. У нее мы увидели огромное количество фотографий из серии „неизданное”, которые еще редко где публиковались. Решили, что выставка должна быть таким мгновением жизни Минтимера Шариповича, из которой складываются годы жизни целой республики», — рассказала она.

Лилия Галимова подчеркнула, что у посетителей выставки также есть возможность «буквально заглянуть в личный фотоальбом Минтимера Шаймиева». «Есть фотографии с супругой, есть черно-белые фотографии, которые вообще нигде не публиковались. Конечно, наша задача была показать не только историческую часть, она, безусловно, занимает важное место. Но мы хотели показать, что сегодня делает Минтимер Шарипович, чем занимается, чем увлекается. Он разрешил приехать к нему, сфотографировать, как он гуляет в лесу со своей собакой. И этому посвящена отдельная часть выставки», — заметила она.

Асгат Сафаров отметил, что в эту экспозицию включены редкие, ранее не опубликованные фотографии Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров добавил, что это не первая выставка, посвященная Минтимеру Шаймиеву, но в эту экспозицию включены редкие, ранее не опубликованные фотографии, которые «показывают многогранную деятельность Минтимера Шариповича, его вступление на пост Президента, его деятельность после оставления этой должности».

«Вы все это наглядно можете увидеть. Еще надо несколько слов сказать о Михаиле Козловском (фотограф пресс-службы Президента РТ, – прим Т–и), ныне покойном, который все эти годы был с Минтимером Шариповичем», – обратился он к собравшимся.

«Это 30 очень ярких и насыщенных, напряженных лет жизни нашего первого Президента. Они вместили в себя и крупные всероссийские общественные события, а также события в рамках международного сотрудничества, и знаковые вехи в истории развития республики, в жизни нашего многонационального народа. Приглашаю открыть для себя новые страницы жизни нашего выдающегося современника», — заявил Сафаров.

Как признался Государственный Советник после осмотра выставки, некоторые фотографии он видит впервые Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

По словам заместителя Председателя Госсовета РТ Юрия Камалтынова, на выставке очень много фотографий Минтимера Шаймиева с обычными татарстанцами. «Потому что он любит людей и многое делает для них. И на этих фотографиях это хорошо видно. Протокол есть протокол — выходит Президент из машины, и его ведут куда-то. Минтимер Шарипович всегда ломал эту схему — первыми, к кому он шел, были люди, оказавшиеся на той площадке. Или потом, перед тем как сесть в машину, он обязательно пойдет к людям и обязательно пообщается. Это маленький штришок, говорящий о большом человеческом сердце, о его отношении к людям, республике, нашей родине», — сказал он.

«Никакая выставка не раскроет всю глубину человека, которому она посвящена. Но тем не менее надо отдать должное ее организаторам, потому что мы привыкли к парадным, дежурным вещам, а здесь есть то, чего невозможно было увидеть раньше. И это очень интересно», — резюмировал он.

На выставке «можно погрузиться в эпоху, олицетворением которой является Минтимер Шарипович» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Так, например, на выставке представлены фотографии Минтимера Шаймиева с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Евгением Примаковым в 2022 году, его встречи с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле в 2019 году, с Президентом России Владимиром Путиным, беседы с односельчанами на открытии бюста первого Президента Татарстана в 2020 году, открытия первого полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» в Казани, а также снимки Государственного Советника с супругой на II Всемирном конгрессе татар в 1997 году и его прогулки в лесу со своей собакой.