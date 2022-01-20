«Политическая воля, талант руководителя»: Минниханов поздравил Шаймиева с 85-летием

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева по случаю его 85-летнего юбилея.

«Уважаемый Минтимер Шарипович! Вся Ваша яркая, насыщенная героическими свершениями жизнь является образцом самоотверженного труда и беззаветного служения Отечеству.

Выходец из семьи сельских тружеников, Вы благодаря упорному труду, прирожденному организаторскому таланту прошли все ступени роста от инженера до руководителя одного из крупнейших регионов России. Уже в 25 лет Вы стали управляющим крупного межрайонного объединения „Сельхозтехника“ и в 29 лет были награждены высшей наградой Советского Союза — орденом Ленина.

Вы возглавили Татарстан в переломный период социально-экономических и общественно-политических трансформаций. В это сложное время Ваша мудрая, выверенная политика позволила провести республику через бездну проблем и вызовов, сохранить наработанный предшествующими поколениями потенциал. Под Вашим руководством был реализован комплекс социально-экономических программ, благодаря которым Татарстан стал одним из ведущих и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации.

Вы являетесь одним из архитекторов современной модели государственности Республики Татарстан, внесли огромный вклад в становление государственности новой России и укрепление основ ее федерализма и демократии.

Вас отличают прагматизм, последовательность и гибкость, умение мыслить масштабно. Вы — последовательный сторонник курса Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на укрепление могущества нашей Родины.

Основой Вашего успеха, несомненно, стала политическая воля, талант руководителя, умение сплотить и мобилизовать команду единомышленников. Ваши коммуникабельность, дипломатичность и удивительная человечность способствовали успешной международной деятельности, всемерному признанию Республики Татарстан на мировой арене. При этом Ваш огромный авторитет среди российских и зарубежных татар, мусульманского сообщества нашей страны и мира всегда был нацелен на единение и укрепление России.

Наладив конструктивный диалог всех институтов гражданского общества, Вы обеспечили межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие, что стало конкурентным преимуществом Татарстана, залогом его привлекательности.

Являясь признанным в мире экспертом по вопросам межнациональных отношений и межкультурного диалога, Вы создали основу тесного сотрудничества России и республики с ЮНЕСКО. При Вашем содействии в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО были включены историко-архитектурные и археологические комплексы Казанского Кремля, Болгара, православные святыни острова-града Свияжска.

Благодаря Вашей инициативе и поддержке Президента страны Владимира Владимировича Путина реализованы уникальные проекты создания Болгарской исламской академии и воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери. Это яркие символы восстановления духовности и исторической справедливости в масштабе всей России.

Уникальна создаваемая Вами система полилингвальных общеобразовательных комплексов „Адымнар — путь к знаниям и согласию“. Именно в этом проекте проявились переданные от родителей Ваши качества: бережное отношение к культуре и языку своего народа, а также уважение культуры других народов.

Троекратное избрание Вас на пост Президента республики в ходе прямого голосования, высшее звание „Герой Труда Российской Федерации“, ордена „За заслуги перед Отечеством“ всех степеней и другие награды — все это высокая оценка и заслуженное признание Вашей многогранной деятельности.

Отрадно, что Вы продолжаете деятельное участие в общественно-политической жизни республики, при этом остаетесь открытым, отзывчивым человеком с активной жизненной позицией.

Сердечно поздравляю Вас, уважаемый Минтимер Шарипович, с юбилеем и желаю Вам крепкого здоровья, а также долгих, активных и творческих лет жизни!» — говорится в тексте поздравления.

tatar-inform.ru