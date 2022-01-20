В Ульяновской области стартует конкурс проектов некоммерческих организаций в сфере укрепления межнациональных отношений

Приём заявок будет вестись до 17 февраля.

В конкурсе могут принять участие социально ориентированные НКО с проектами по патриотическому воспитанию населения, противодействию фальсификации истории.

Заявки принимаются управлением по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Ульяновской области по адресу: 432017, г.Ульяновск, ул. Спасская, д. 8, каб. 337, а также по электронной почте: [email protected]

Отбор проектов проводится по нескольким направлениям: укрепление гражданского единства, содействие сохранению этнокультурного и языкового многообразия народов, профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве. Отдельно оцениваются достижения по социальной и культурной адаптации иностранных граждан, поддержке казачества.

По итогам конкурса будет предоставлено 30 субсидий по категориям в размере до 300 и 500 тыс. рублей. Проекты НКО будут оцениваться специальной экспертной комиссией по ряду критериев.

tatar73.ru