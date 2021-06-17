Муфтий Татарстана принял участие во встрече с представителями татарских общественных организаций Узбекистана

Вчера, в 6-й день месяца Зулькагда (16 июня), муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и его первый заместитель Ильфар хазрат Хасанов в рамках рабочего визита приняли участие во встрече с представителями татарских общественных организаций Узбекистана. Деловая поездка совершается в составе официальной республиканской делегации во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В Республике Узбекистан проживает 32 млн человек, из которых около 1% составляют представители татарской национальности – более 300 тыс. Наибольшее количество татар приходится на Ташкент и Ташкентскую область – 150 тыс. Бухару и Бухарскую область населяет 7,5 тыс. наших соотечественников.

В Узбекистане – одна из крупнейших татарских диаспор за границей. На рубеже 90-х годов прошлого века в столице страны был создан Татарский общественный культурно-просветительный центр (ТОКПЦ) Ташкента.

Президент Татарстана в рамках своих визитов в Узбекистан регулярно проводит встречи с соотечественниками. Так, с представителями татарских общественных объединений Рустам Минниханов встречался в 2017, 2018 и 2019 годах.

dumrt.ru