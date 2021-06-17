В казанском парке «Кырлай» состоится концерт группы «СалаваTik»

20 июня в парке «Кырлай» состоится концерт детской группы «СалаваTik». Данная группа — видеопроект журнала «Салават купере», созданный на основе «Татмедиа JUNIOR».

Основной целью проекта является воспитание подрастающего поколения посредством мелодичных и веселых песен на татарском языке. «СалаваТік» занимает важное место в обучении и популяризации татарских детских песен, которые многие слушают и поют с детства. Работа ведется в разных направлениях. Видеозаписи не только размещаются на YouTube-канале, но и выкладываются в популярную среди детей социальную сеть TikTok.

В проекте «СалаваТік» участвуют шесть детей. Это воспитанники Татарской государственной филармонии, ученики известной татарской певицы Гульназ Гафуровой. Хореографическому мастерству детей обучает руководитель ансамбля танца «Казань» Чулпан Закирова. Аранжировку песен готовит художественный руководитель проекта, музыкант Руслан Амиров.

Всего в рамках проекта было записано 16 песен. Кроме татарских народных песен были выбраны популярные детские композиции. Все они стали популярны у слушателей. Например, татарскую народную песню «Чума урдэк, чума каз» на YouTube канале посмотрели более 27 тыс. человек.

На концерте группа «СалаваТік» исполнит десять композиций. Каждый маленький зритель сможет к ним присоединиться, танцевать и петь вместе с выступающими. Самые активные участники будут награждены призами.

Атмосферу настоящего праздника гостям создаст уголок детства. Здесь малыши смогут принять участие в различных мастер-классах, попробовать свои силы в соревнованиях и играх, почитать журналы и отдохнуть. А Профессор Мороз удивит друзей разнообразием удивительных опытов.

Почетными гостями праздника станут руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгареев, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и основатель журнала «Салават купере» писатель Зиннур Хуснияр.

Начало концерта запланировано на три часа дня.