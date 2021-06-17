В конгрессе татар состоялась презентация книги «Пермские татары в боях за Родину»

Сегодня в здании Исполкома Всемирного конгресса татар состоялась презентация книги председателя Татарской национально – культурной автономии города Перми, профессора, краеведа Д.Г. Закирова «Пермские татары в боях за Родину».

На мероприятии помимо делегации из Пермской области приняли участие руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, начальник Комитета по работе с татарскими краеведами ВКТ Альберт Бурханов, Исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям Фарит Уразаев, ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина, краевед-исследователь Александр Малов, доктор исторических наук, профессор Индус Тагиров, председатель Ассоциации «Клуб воинской славы» РТ Михаил Черепанов, доктор исторических наук, профессор Энгель Тагиров, кандидат исторических наук, доцент Тамина Биктемирова, заведующая Отделом патриотического воспитания Казанского Городского Дворца детского творчества им.А.Алиша Равиля Хадыева и др.

В ходе презентации Данир Закиров отметил, что книга написана по результатам последних исследований вклада татарского народа, в том числе Пермского края, бывшей Молотовской области – уральской кузницы в Победу в Великой Отечественной войне. «В книге представлены сведения о подвиге и вкладе в Победу в Великой Отечественной войне более 120 достойных представителей татарского народа, в том числе 75 представителей Молотовской области», – рассказал автор.

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров поблагодарил Данира Закирова за столь важное издание, которое несет свою лепту в реализации документа «Татары: Стратегия действия» и является актуальным в пропаганде героизма татарского народа. Так же руководитель ВКТ отметил, что в ближайшие годы запланировано множество экспедиций, краеведческих конференций в Пермской области.

Напомним, в этом году исполнилось 15 лет началу краеведческой деятельности в г. Перми, за этот период издано более 20-ти книг, прославляющих татарский народ, в том числе пермских татар, об их вкладе в становление и развитие региона, достижениях представителей татарского народа в различных отраслях экономики, науки и искусства, а также патриотическом воспитании молодежи на примерах старшего поколения татар, испытавших все тяжести войны.

Булат Ибрагимов