В мусульманских образовательных учреждениях началась приёмная кампания

В Татарстане началась приёмная кампания в мусульманских учебных заведениях. На сегодняшний день в республике сформировалась многоступенчатая система мусульманского религиозного образования. Начальная ступень образования представлена примечетскими курсами, среднюю ступень реализуют медресе, высшую – Российский исламский институт / Казанский исламский университет (бакалавриат, магистратура) и Болгарская исламская академия (магистратура, докторантура).

Медресе Татарстана реализуют стандарт среднего профессионального мусульманского образования начального, базового и повышенного уровня. В стандарт входят следующие предметы: «Арабский язык», «История религии», «Психология и педагогика», «Основы права», «Татарский язык и литература», «История Татарстана и татарского народа», «История ислама в России», «Исламское вероучение», «Чтение и запоминание Корана», «Правила чтения Куръана (таджвид)», «Курановедение (улюм аль-Куръан)», «Толкование Куръана (тафсир)», «Основы поклонения», «Исламское право», «Основы исламского права», «Жизнеописание Пророка Мухаммада ﷺ», «Хадисоведение», «Изречения Пророка Мухаммада ﷺ», «Основы проповеди и обязанности имама», «Религиозные течения ислама», «Методика преподавания исламских наук», «Исламская этика (ахляк)», «История Ислама», «Логика».

Дневное обучение в мусульманских образовательных организациях Татарстана состоит из двух уровней: «базовый» – 3 года и «повышенный» – 5 лет. Большинство медресе реализует базовую программу обучения.

В медресе абитуриентам предлагают получить специальность священнослужителя и сотрудников религиозных организаций мусульманского вероисповедания. Выпускникам присваиваются квалификации: «Имам-хатыйб», «Преподаватель основ Ислама и арабского языка», «Преподаватель и переводчик арабского языка». Также, помимо исламской направленности студенты по окончании медресе получают ещё дополнительную профессию (пчеловод, водитель, швея и т.д.). Ряд медресе имеют дополнительные партнерские соглашения с ВУЗами, в которых шакирды имеют возможность параллельно (на заочной форме) получать светское образование.

После завершения обучения «базовой» программы выпускник медресе может продолжить учебу по программам высшего религиозного образования в Казанском исламском университете, срок обучения в котором на очном отделении составляет 4 года, по заочной форме – 5 лет (бакалавриат). При этом, выпускник медресе, исходя из полученных знаний и по результатам собеседования, может пройти сокращенный курс обучения в КИУ.

По завершению обучения в РИИ / КИУ обучение возможно продолжить в магистратуре, в том числе в БИА. После успешного завершения обучения в высшем сегменте, реализована возможность продолжения обучения в зарубежных исламских вузах, предусмотрены различные стажировки.

Студентам медресе в период обучения предоставляется возможность проживания в общежитии и питание. Преподают в медресе высококвалифицированные специалисты-преподаватели, которые имеют высшее светское и религиозное образование, как отечественное, так и зарубежное.

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