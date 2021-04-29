Муфтий Татарстана встретился с Премьер-министром Кыргызской Республики

Сегодня, в 17-й день Рамазана, Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с Премьер-министром Кыргызской Республики Улукбеком Мариповым. Государственный деятель прибыл в Казань вчера с рабочим визитом для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета и проведения ряда деловых встреч.

В числе первых он посетил мечеть «Кул Шариф», где его встретили муфтий Камиль хазрат и его первый заместитель Ильфар хазрат Хасанов. Камил хазрат ознакомил гостя с основными достижениями Татарстана в области развития ислама и межконфессиональных отношений, рассказал о многоплановой деятельности ДУМ РТ и результатах работы БИА, сообщил о порядке проведения месяца Рамазан в республике и социальных активностях муфтията в рамках священного месяца, в том числе о предстоящем 9 Республиканском ифтаре.

Улукбек Асамидинович положительно оценил развитие мусульманской инфраструктуры и межрелигиозной и межнациональной политики в Татарстане.

Иностранного гостя сопровождал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Напомним, ЕАЭС – международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия. Статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.

dumrt.ru